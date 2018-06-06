动画《向山进发》第三季7月2日首播

周二，TV版动画《向山进发》第三季《ヤマノススメ サードシーズン（暂译：向山进发3）》将于7月2日起每周一25：40在东京MX播出。



新作画面









动画《向山进发》第三季全长13话，每一话时长为15分钟。



今年1月26日，动画发售了新的OVA《ヤマノススメ おもいでプレゼント（暂译：向山进发 回忆礼物）》的蓝光版。在这部OVA中，雪村葵和仓上日向一起看她们过去的照片，回忆起她们一种登山的种种故事。日向打开了葵房间里的ige盒子，找到了一块手帕和一些不怎么好看的小饰品。看到这些东西，日向想起了她们年幼的时候一起度过的某一天。OVA中增加三名新角色。这三名新角色是主角雪村葵的同班同学（みお（澪） cv 七濑彩夏、ゆり（百合） cv 高尾奏音、かすみ（霞） cv 山本亚衣）。



动画的OVA和第三季同样沿用了之前TV版的制作人员和声优。



动画主要制作人员如下：



监督・音响演出・系列构成：山本裕介

脚本：笔安一幸

角色设计・总作画监督：松尾祐辅

作画监督：嶋田和晃

美术监督：田尻健一

美术设定：藤井一志

色彩设計：藤木由香里

摄影监督：田村纱绘

编集：内田恵

音响效果：出云范子

音乐：Tom-H@ck、yamazo

动画制作：8bit



动画主要声优如下：



雪村葵 cv 井口裕香

仓上日向 cv 阿澄佳奈

齐藤枫 cv 日笠阳子

青羽心夏 cv 小仓唯

澪 cv 七濑彩夏

百合 cv 高尾奏音

霞 cv 山本亚衣



动画《向山进发》改编自siro（しろ）所创作的同名漫画作品。漫画于EARTH STAR Entertainment发行的月刊漫画杂志《Comic Earth Star》第6号（2011年9月号）中开始连载，故事以女高中生进行登山活动为主题的故事漫画。漫画曾被改编成TV版动画，第一季于2013年播出，每一话5分钟，第二季于2014年播出，每一话15分钟。





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