动画《Planet With》追加声优公布

周三，动画《Planet With》公布了四名新角色及其声优。具体如下：



先生 cv 小山力也



龙造寺隆 cv 乃村健次



龙造寺岳蔵 cv 清川元梦



阁下 cv 若本规夫



动画之前公布的主要声优如下：



黑井宗矢 cv 阿部敦

高天原のぞみ cv 原田彩枫

黑井银子 cv 井泽诗织

白石こがね cv 后藤沙绪里

虎居英雄 cv 梅原裕一郎

因幡美羽 cv 大和田仁美

熊代晴海 cv 渕上舞

根津屋正義 cv 菅原慎介

鷹取紅華 cv 石上静香

羊谷葉介 cv 兴津和幸



动画主要制作人员如下：



原作：水上悟志・BNA・JC

监督：铃木洋平

系列构成·故事板（脚本原案）・角色原案：水上悟志

角色设计：岩仓和宪

副角色设计：古木舞

机械设计：いづなよしつね・上津康義

道具设计：磯本つよし

美术监督：奥村泰浩（ムーンフラワー）

色彩设计：石田美由紀

摄影监督：大河内喜夫

CG监督：平岡正浩（萌）

编辑：近藤勇二（REAL-T）

音响监督：岩浪美和

音乐：田中公平

音乐制作：Lantis

动画制作：J.C.STAFF





Minami将为动画演唱片头曲《One Unit》，渕上舞将为动画演唱片尾曲。



播出日期：



东京MX：2018年7月8日起每周日22:30～

BS11：2018年7月10日起每周二24:00～

MBS：2018年7月10日起每周二27:30～





水上悟志正在创作动画的漫画版。漫画版的前两话已经于4月28日在少年书画社杂志《Young King Ours》今年6月刊上刊登。





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