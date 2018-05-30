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动画《Pastel Memories》主要声优公布

资讯 musquall 2018年05月30日 14:26

      周二，动画《Pastel Memories》官方网站公布了动画的主要声优。动画基本沿用了游戏中的声优阵容。由于声优金元寿子决定去海外留学，暂停工作，花守由美里将接替她为目白渚央配音。

动画主要声优如下：

浅木泉水 cv 新田日和  榊亚矢香 cv 鸟部万里子


动画《Pastel Memories》主要声优公布 资讯 第1张


イリーナ・レスコヴァ cv 内山夕实  二条院薫子 cv 藤井雪代

动画《Pastel Memories》主要声优公布 资讯 第2张

町屋結衣奈 cv 村川梨衣  江户川桥美智 cv 大空直美

动画《Pastel Memories》主要声优公布 资讯 第3张

千住南海 cv 山本亚衣  舞子ちまり cv 小仓唯

动画《Pastel Memories》主要声优公布 资讯 第4张

目白渚央 cv 花守由美里  来岛怜 cv 久保由利香

动画《Pastel Memories》主要声优公布 资讯 第5张

里中小町 cv 户田惠  六乡沙织 cv 小岩井小鸟

动画《Pastel Memories》主要声优公布 资讯 第6张

ねじれウサギ cv 森永千才  摩耶 cv 高桥智秋

动画《Pastel Memories》主要声优公布 资讯 第7张

动画主要制作人员如下：

原作：『Pastel Memories』(FuRyu)
监督：篠崎康行
构成：玉井☆豪
角色原案：ナシキネロ
角色设计：濑川真矢
动画制作：project No.9

动画《Pastel Memories》主要声优公布 资讯 第8张

      动画改编自FuRyu在去年10月中旬开始运营的智能手机游戏《Pastel Memories》。游戏发生在近未来的20XX年。曾经被誉为“御宅圣地”的秋叶原已经今非昔比。玩家扮演一名仍然坚守的“宅店”的店长。店长要帮助培养各种天才宅女，并和宅女们一起同入侵各种作品世界的“病毒”作斗争，同时也要唤醒人们失去的记忆。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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