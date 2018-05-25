动画《甘粕与索玛丹》主题曲演唱者福本莉子将参与动画配音

周四，BONES原创动画《甘粕与索玛丹（日语：ひそねとまそたん）》官方推特宣布，动画片头曲《少女はあの空を渡る》的演唱者福本莉子将参与到动画的配音中来。她将为身着水手服、掌握着故事关键的少女三角棗配音。这名角色将会于6月1日播出的第8话登场。









动画主要声优如下：



甘粕桧曾根 cv 久野美咲

贝崎名绪 cv 黑泽朋世

星野绘瑠 cv 河濑茉希

绢番莉莉子 cv 新井里美

日登美真弓 cv 名塚佳织

樋本贞 cv 朴璐美

小此木榛人 cv 梶裕贵

財投丰 cv 德本恭敏

柿保令美 cv 钉宫理恵

几嶋博己 cv 诹访部顺一

曾曾田弘 cv 中田让治



动画主要制作人员如下：



原作：BONES・樋口真嗣・冈田麿里

総监督：樋口真嗣

监督：小林宽

系列构成：冈田麿里

角色原案：青木俊直

角色设计：伊藤嘉之

机械设计：河森正治

怪物概念设计：コヤマシゲト

概念设计：okama

动画制作：BONES



动画已经于今年4月12日起在东京MX、BS富士、岐阜放送和每日放送播出。



动画的漫画版将由あおき作画，已经于3月9日出版的角川杂志4月刊上开始连载。



故事简介：



坦率而又天真的甘粕桧曾根是航空自卫队岐阜基地的勤务新人。由于她总是无意间会在语言上伤到别人，于是她决定加入自卫队，以远离人群。这一决定也深深地改变了她的命运。甘粕遇到了躲藏在基地里“OTF（变态飞翔生物）”龙。刚一遇见，龙就选择她作为自己的驾驶员。当龙载着甘粕在空中翱翔时，她作为龙驾驶员的命运就被决定了。据说，龙掌握着能够左右国家命运的秘密。





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