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天工艺彩最新力作《末世觉醒之入侵》5月上映

资讯 黑腹君 2018年05月24日 13:56

2018524日，国内首部现代战争3D国漫《末世觉醒》在腾讯视频首播。这部动画由企鹅影视、天工艺彩、星辉娱乐联合出品，第一季名为《末世觉醒之入侵》，因新颖题材与电影级品质引发广泛关注，是国内首部该题材作品。

 

天工艺彩最新力作《末世觉醒之入侵》5月上映 资讯 第1张

 

《末世觉醒》系列动画主要描绘末世人类与AI智能之间残酷的生存战争。在未来科技为王的时代，人类败给觉醒的人工智能强AI，被实验失败产生的“意识消失者”感染。少数幸存者在世界角落苟活，争夺灾变前遗留的生存物资。地球一片荒芜，马三等人为了生存走上反抗道路，这段热血征程却意外频发。故事围绕能源争夺展开，突出种族利益纷争，跨越时空维度，描绘出一幅反乌托邦的现实主义画卷。

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聚焦粉丝  全力满足观众期待

 

《末世觉醒》系列是国内首部现代战争3D国漫，弥补了国产动画在末世科幻领域的空白。宏大完整的世界观设定、简练深刻的台词、多线并行的叙事模式和美剧的快节奏风格，是这部动画的突出特点。此外，剧中有枪支、战术动作等的战争军事元素，人工智能、既视感、机甲等科幻元素，涉及对人类意识、梦、生命起源等哲学心理学问题的探讨，看点丰富。

 

天工艺彩最新力作《末世觉醒之入侵》5月上映 资讯 第3张

 

第一季《末世觉醒之入侵》以介绍世界观、滤清人物关系为主线，第二季将在剧情上进一步展开。可能会有更多时间线和走向。制作方天工艺彩全名“北京天工艺彩文化传播有限公司”，成立于2012年，是一家致力于为观众呈现高质量的作品，打造中国原创动画新旗帜的公司。《末世觉醒》系列由北京天工艺彩文化传播有限公司制作，是该公司的原创IP

 

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天工艺彩旗下有四大核心业务，包括全流程原创内容生产、优质原创项目孵化器、高性能GPU渲染技术服务、众包产能合作项目。四大业务相互补充，成为天工艺彩后续发展的商业模式链条。其中，原创内容生产是最主要的业务，《末世觉醒之入侵》是公司根据粉丝需求打造的重点项目。

 

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国漫市场多为古风玄幻题材，满屏扎堆的美型人物和大同小异的剧情让粉丝出现审美疲劳，市场需要更有独创性和现实意义的作品。顺应时代趋势，天工艺彩开发《末世觉醒》系列原创IP，全力打造满足观众期待的高质量动画。

 

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金牌制作 匠心铸造行业口碑

 

据天工艺彩CEO邹龑透露，《末世觉醒》系列是天工艺彩酝酿已久的项目，主创团队成员均是入行超过十年的资深动画人。天工艺彩不仅有专业制作团队和强大的技术实力，还有打磨细节的匠心，因此《末世觉醒之入侵》在制作阶段就已获得业内同仁的关注，口碑良好。

 

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从剧情来看，动画故事一开始便进入高潮，没有冗长的铺垫占用时长，更多的是制造密集的矛盾点带动观众的情绪。快节奏叙事和复杂的剧情接近美剧，加上科幻设定和大段留白的含蓄表达，导致《末世觉醒之入侵》比一般国产3D动画难懂，用观众的话来说，这是一部“烧脑”的动画番剧。

 

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《末世觉醒之入侵》中的表演也比较到位。天工艺彩自主研发面部褶皱整体驱动系统，用来刻画角色面部的细微表情，使剧中人物更加自然生动。在运动捕捉方面，团队将好莱坞大片常用的光学动捕技术超前应用到动画项目中，获得更多数据进行演员动作还原，达到用肢体动作体现人物性格和情绪变化的水平。

 

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据悉，天工艺彩在这部动画的制作过程中还应用了其他新技术。《末世觉醒》系列故事背景宏大，资产众多，而且对画面级别的要求较高，渲染难度大。一帧画面用普通的渲染器来完成，可能需要一个小时。天工艺彩与迅驰科技展开合作，使用电影级的GPU渲染器RedShift进行渲染，大幅缩短渲染时间。

 

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要想创作真正优质的作品，专业能力和用心制作缺一不可。天工艺彩二者兼备，打造具备电影级品质的《末世觉醒》系列动画番剧，既是出于对艺术的不懈追求，也为国漫崛起作出重要贡献，赢得业内外人士的一致认可。

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