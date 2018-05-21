动画《魔法律顾问事务所》追加声优公布

今日出版的集英社杂志《周刊少年Jump》今年第25期公布了即将播出的动画《魔法律顾问事务所（日语：ムヒョとロージーの魔法律相談事務所）》的5名追加声优。



今井玲子 cv 斋贺光希

班治·克劳斯 cv 羽多野涉

我孙子优/孙子 cv 河村梨恵

黑鸟理绪/理绪 cv 明坂聪美

竹乃内菜菜 cv 野水伊织



集英社杂志《周刊少年jump》今年第21、22期合刊公布了动画的主要声优和制作人员。



动画主要制作人员如下：



监督：近藤信宏

脚本：鈴木やすゆき

角色设计：河野紘一郎

总作画监督：只野和子、松下浩美

音乐：川﨑 龍

动画制作：Studio DEEN



动画主要声优如下：



六冰/六冰透（ムヒョ/六氷 透） cv 村濑歩

郎次/草野次郎(ロージー/草野 次郎) cv 林勇

圆宙/圆宙继(エンチュー/円 宙継) cv 神谷浩史

洋一/火向洋一(ヨイチ/火向 洋一) cv 柿原徹也



动画计划在今年夏天于SKY PerfecTV!和Animax播出。



动画《魔法律顾问事务所（日语：ムヒョとロージーの魔法律相談事務所）》改编自西义之在集英社杂志《周刊少年Jump》2004年第53期至2008年第14期连载的同名黑暗幻想漫画作品。漫画的续集正在集英社漫画网站“少年jump+”上连载。



漫画故事发生在本来世界上不应该存在的死灵横行伤人的事件的现代日本。所谓魔法律协会，是根据魔法律裁决幽灵犯罪而新设置的机构。六冰魔法律事务所是主要的舞台，以魔法律运用自如的天才少年六冰与平庸助手郎次两人的活跃作为主轴，故事就此展开。





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