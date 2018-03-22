百合漫画《Happy Sugar Life》TV动画化





日本漫画家键空富烧创作的百合向漫画《Happy Sugar Life》宣布TV动画化，预计7月起在MBS电视台开播。

《Happy Sugar Life》2015年5月22日开始连载于《GANGAN JOKER》。故事讲述了女高中生和她的同居人的纯爱故事。然而这部作品却并不是轻松愉快的故事，充满了黑暗压抑的元素。动画总监督是曾执导《舰队收藏》《风夏》的草川启造，监督是《关于我女友是个一本正经的碧池这件事》的长山延好，系列构成《DIVE!!》的待田堂子、角色人设是《七大罪》的安田祥子。

松坂砂糖由花泽香菜配音，神户盐由久野美咲配音、寻找失踪的盐的少年・神户あさひ由花守ゆみり配音。

漫画《Happy Sugar Life》的女主角叫松坂砂糖，是一名高一女生，而砂糖与一位叫做神户盐的少女(长得像幼女)一同居住在公寓当中。砂糖认为自己在这个世界上最喜欢的人就是盐，为了盐，砂糖还努力的在校外打工赚钱来养活自己和盐。在打工当中砂糖遇到了表面和善但占有欲极高还克扣工资的女店长，抖M对自己有着非分之想的已婚老师等等，然而松坂砂糖也不是沉默的羔羊，面对社会的残酷她则是以更残酷更冷彻的方式去应对，只为了和盐能够永远在一起。而在街上到处都在张贴着寻找神户盐的寻人启事，砂糖家里也有一个恐怖的房间，放着三个袋子...

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