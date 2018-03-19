动画《魔法少女网站》追加声优公布，虚拟YouTuber绊爱、悠木碧加盟

周日，TV版动画《魔法少女网站》官方网站公布了两名追加声优。虚拟YouTuber绊爱、悠木碧将加盟动画，她们分别为网站管理员捌和网站管理员贰配音。





网站管理员贰/サイト管理人 弐（ひょっとこ） cv 悠木碧



网站管理员捌/サイト管理人 捌（おかめ） cv 绊爱



在周日举办的动画现场活动中也公布了这一消息。



动画官方网站也宣布，动画角色朝雾彩的声优大野柚布子将于3月25日“AnimeJapan2018”动画现场活动后举办“お渡し会（交货会）”活动。现场交货的内容是会场限定艺术照。



动画官方网站还公布了动画角色歌的发售时间。穴泽虹海（cv 芹泽优）的角色歌将在4月20日发售，朝雾彩（cv 大野柚布子）和奴村露乃（cv 茜屋日海夏）的角色歌将会在6月20日发售。



绊爱自称是世界第一的YouTuber。她主要活动在YouTube上和人们的梦中。截止2月26日，她的YouTube关注人数已经超过156万。绊爱的冠名节目“キズナアイのBEATスクランブル”将在4月6日0点开播，时长月30分钟。这档节目也是首批由虚拟偶像主持的节目。在这档节目中，小爱将会快速地介绍音乐、动画、游戏等的最新趋势。



动画主要声优如下：



朝雾彩 cv 大野柚布子

奴村露乃 cv 茜屋日海夏

潮井梨奈 cv 铃木爱奈

穴泽虹海 cv 芹泽优

雫芽纱理奈 cv 山崎遥

朝雾要 cv 冈本信彦

美炭贵一郎 cv 铃木达央

直户圭介 cv 安里勇哉

网站管理员贰 cv 悠木碧

网站管理员捌 cv 绊爱



偶像组合i☆Ris将会为动画演唱片头主题曲。主题曲名尚未公布。



动画的主要制作人员。



监督：松林唯人

系列构成：伊神贵世

角色设计：涩谷秀

网站管理员设计：岩永悦宜

次要角色设计：久留米东

道具设计：小泽圆

美术监督：秋叶稔（Studio Jack）

色彩设计：野堀晴子（绯和）

摄影监督：山根裕二郎（稻穗）

特殊效果：松本乃吾、松尾幸奈（稻穗）

3DCG：山本祐希江、盐野修平、山根裕二郎（稻穗）

编辑：冈祐司

音响监督：纳谷僚介

音响制作：Studio Mausu

音乐：井内启二

音乐制作：avex pictures

动画制作：production doA

出品：《魔法少女网站》制作委员会



2017年9月出版的漫画单行本第7卷在其书腰处宣布，漫画已经决定进行TV版动画改编，动画计划在2018年播出。



佐藤健太郎于2013年7月18日起在秋田书店漫画网站“Champion Tap!”上更新漫画《魔法少女网站》。漫画也将移籍至同社纸制杂志《周刊少年Champion》连载。这部漫画是佐藤另一部漫画《魔法少女末世》的番外篇作品。



故事主角是高中女生朝雾彩。朝雾彩过着在学校中每天被同学欺凌，在家中被哥哥虐待的生活。在精神几乎崩溃之时，朝雾彩误打误撞的进入了一个“魔法少女网站”，并获得了魔法少女的手杖，拥有了魔法力量。某天，彩又被同学欺凌时，她使出了手杖的力量，同学突然就从她的眼前消失了。消失之后，同学出现在了一个远离她的地方，最后凄惨的死去。而这个魔法少女手杖的能力并非能够无限使用，使用一次使用者的寿命就会减少，当魔法少女手上的纹章完全消失时魔法少女就会死去。而在故事的设定中一共有18个魔法少女网站，有18个网站管理人也就是至少存在18位魔法少女，尽管女主角圣母属性爆棚因为意外的杀死了同学而负有罪恶感，但有其他魔法少女在抢夺手杖从而引发了魔法少女之间的争斗。





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