Studio DEEN动画短片《音乐少女》将拓展成TV版动画，7月播出

Studio DEEN为“动画未来2015”创作的动画短片《音乐少女》已经确定将拓展成TV版动画。动画计划于今年7月在东京MX和BS11播出。









故事起源于少女山田木はなこ与籍籍无名的11人偶像组合“音乐少女”的相遇。组合一起努力，向音乐界的顶点奋斗。



动画主要制作人员如下：



原作：Studio DEEN／King Record

监督：西本由纪夫

系列构成・脚本：赤尾でこ

角色原案：さんた茉莉

角色设计：小松桃花

音乐制作：King Record

动画制作：Studio DEEN

出品：音乐少女制作委员会



动画主要声优如下：



山田木はなこ cv 深川芹亜

箕作沙々芽 cv 高橋花林

西尾未来 cv 岡咲美保

雪野日陽 cv 大野柚布子

具志堅シュープ cv 島袋美由利

諸岡ろろ cv 江口菜子

金時琴子 cv Lynn

迎羽織 cv 小倉唯

迎桐 cv 上坂すみれ

千歳ハル cv 沼倉愛美

熊谷絵里 cv 瀬戸麻沙美

竜王更紗 cv 渕上舞



此外，动画中“音乐少女”所属的音乐制作公司“PINE RECORDS”是“日本第一家虚拟人物制作公司”，他们将在6月6日发售组合的第一支单曲《On Stage Life》。





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