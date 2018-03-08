Hi, 请登录

动画《敦君与女朋友》每话时长5分钟，4月9日起播出

资讯 musquall 2018年03月08日 10:39
标签：         

      周三，动画《敦君与女朋友（日语：あっくんとカノジョ）》官方网站透露，动画将从4月9日（周一）25：10起在东京MX播出，时长约5分钟。

动画主要制作人员如下：

监督・音响监督：片贝慎
系列构成・脚本：山田由香
角色设计・总作画监督：谷口元浩
道具设计：铃木彩乃
色彩设计：松森より子
摄影监督：松崎信也
美术监督：柴田正人
音响制作：THREE TREE／叶音
动画制作：梦太公司

动画主要声优如下：

庄敦大 cv 鈴木達央
片桐音 cv 诹访彩花
松尾真砂 cv 植田圭辅
庄千穂 cv 香里有佐

动画《敦君与女朋友》每话时长5分钟，4月9日起播出 资讯 第1张

      2017年11月27日出版的漫画单行本第7卷宣布，漫画已经决定进行动画化改编。为庆祝漫画动画化，作者杜若わか还绘制了贺图。

动画《敦君与女朋友》每话时长5分钟，4月9日起播出 资讯 第2张

      杜若わか于2013年6月起在角川杂志《月刊漫画Gene》上连载这部漫画。漫画讲述了一名极其傲娇的男子敦君与女朋友小音的日常生活。敦君非常毒舌，还会对小音进行尾随和偷听。然而，小音对此却不在意，还认为敦君的行为很可爱。

      漫画还在Pixiv和ComicWalker上免费连载。漫画还在去年12月推出了广播剧CD，广播剧由福山润和悠木碧分别为男女主角配音。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论