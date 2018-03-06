动画《钢琴之森》公开追加声优名单 「中村悠一」、「KENN」、「悠木碧」等人参演

漫画家「一色真人」原作的音乐题材漫画《钢琴之森》，曾由MADHOUSE制作成剧场版，去年NHK宣布即将在2018年4月播出本作的改编动画版。追加声优名单和新的宣传片于日前公开。

这次加入的声优有「中村悠一」、「KENN」、「悠木碧」、「伊瀬茉莉也」、「小西克幸」、「丰永利行」，「游佐浩二」、「坂本真綾」等。





剧情简介：

一之濑海是一位天才钢琴少年。小时候阿海凑巧弹奏一台位于森林的被废弃特殊钢琴，除了阿海以外无人能够奏响这个钢琴，通过这台特殊的钢琴阿海锻炼出了钢琴天赋，其弹奏力道比一般人要强，甚至是可以弹断琴弦。而因为钢琴阿海结识了因车祸结束演奏生涯的前天才钢琴师阿字野壮介，阿字野壮介也成为了阿海在钢琴方面的师父，同时阿海也遇到一生的朋友和对手雨宫修平……





【制作团队】

监 督：中谷学

系列构成：伊丹秋、阿部美佳

角色设计、总作画监督：木野下澄江

系列导演：铃木龙太郎

美术监督：栫裕伦

色彩设计：吉村智惠

摄影监督：臼田睦

编 集：三嶋章纪

音响监督：长崎行男

音 乐：富贵晴美

动画製作：GAINAX





【声优】

一之瀨海：齐藤壮马

阿字野壮介：諏访部顺一

雨宫修平：花江夏树

一之瀨海（小学生）：白石凉子

雨宫修平（小学生）：大地叶

庞威：中村悠一

雷夫·斯曼诺夫斯基：KENN

丸山誉子：悠木碧

苏菲·奥梅索：伊瀨茉莉也

卡罗·亚当斯基：小西克幸

平田光生：丰永利行

佐贺武士：游佐浩二

司马高太郎：家中宏

雨宫奈美惠：三宅麻理惠

亚理沙：广桥凉

金平大学：熊井统子

一之瀨怜子：坂本真綾

雨宫洋一郎：田中秀幸

J·J·塞罗：岛田敏



