摇滚组合Shiggy Jr.将演唱动画《齐木南雄的灾难》第二季新片头曲

今日，TV版动画《齐木南雄的灾难》官方网站透露，四人摇滚组合Shiggy Jr.将为动画第二季演唱新片头曲《お手上げサイキクス》。这首歌将会收录在CD《KICK UP!! E.P.》中。CD计划在5月23日发售。



今日出版的集英社杂志《周刊少年Jump》第14期也公布了这一消息。杂志下一期还会公布动画新片尾曲的演唱者。



动画主要制作人员如下：



原作：麻生周一

监督：樱井弘明

系列构成：横手美智子

角色设计：音地正行

动画制作：EGG FIRM×J.C.STAFF

制作：小学馆集英社Production



动画主要声优如下：



齐木楠雄 cv 神谷浩史

燃堂力 cv 小野大辅

海藤瞬 cv 岛崎信长

灰吕杵志 cv 日野聪

鸟束零太 cv 花江夏树

照桥心美 cv 茅野爱衣

梦原知予 cv 田村由香里

目良千里 cv 内田真礼

洼谷须亚莲 cv 细谷佳正

照桥信/六神通 cv 前野智昭

蝶野雨绿 cv 森久保祥太郎

齐木国春 cv 岩田光央

齐木久留美 cv 爱河里花子

齐木熊五郎 cv 山寺宏一

齐木久美 cv 田中理惠

齐木空助 cv 野岛健儿

才虎芽斗吏 cv 松风雅也

明智透真 cv 梶裕贵

相卜命 cv 喜多村英梨

梨步田依舞 cv M·A·O



动画第二季已经在1月16日深夜25：35在东京电视台、北海道电视台和大阪电视台播出。之后动画还会在爱知电视台等播出。



《齐木楠雄的灾难（日语：斉木楠雄のΨ難）》是由麻生周一创作的漫画作品。漫画于集英社杂志《周刊少年Jump》2012年第24期开始连载，漫画在上周出版的杂志第13期完结。不过漫画还会以搞笑四格漫画的形式继续下去。《周刊少年Jump》2015年第29期公布拍摄真人电影。后在《周刊少年Jump》2016年第23期公布制作TV版动画，同年7月首播。12月动画播出完毕后同时宣布决定制作续篇。





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