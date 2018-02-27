动画《美男高中地球防卫部HAPPY KISS!》新宣传片播出，新情报公布

周一，动画《美男高中地球防卫部HAPPY KISS!》在其官方网站开始播出一部新的宣传片。宣传片中也播放了由动画声优们演唱的片头曲《絶対最幸☆HAPPY KISS☆》。



此外，动画还公布了新关键视觉图、追加声优、主题曲情报和播出情报。



新关键视觉图



追加声优：



カルルス cv 江口拓也

指宿阿多 cv 緑川 光

宇奈月大樹 cv 鳥海浩輔

白骨マーサ cv 松岡禎丞

フラヌイ cv 安元洋貴



动画的片头曲《絶対最幸☆HAPPY KISS☆》和片尾曲《我ら気高きエーデルシュタイン!!》都会在4月18日发售。片头曲由“地球防卫部HK”（ 修善寺鏡太郎（CV 下鶴直幸）、霧島龍馬（CV 小俣凌雅）、和倉七緒（CV 石井孝英）、万座太子（CV 安田陸矢）、道後一六（CV 葉山翔太） ）演唱，片尾曲由“地球征服部ES”（ 指宿阿多（CV緑川光）、宇奈月大樹（CV鳥海浩輔）、白骨マーサ（CV松岡禎丞））演唱。



动画计划于今年4月在东京电视台、大阪电视台和AT-X播出，具体播出日期将会在日后公布。



动画主要声优如下：



修善寺鏡太郎 cv 下鶴直幸

霧島龍馬 cv 小俣凌雅

和倉七緒 cv 石井孝英

万座太子 cv 安田陸矢

道後一六 cv 葉山翔太

カルルス cv 江口拓也

指宿阿多 cv 緑川光

宇奈月大樹 cv 鳥海浩輔

白骨マーサ cv 松岡禎丞

フラヌイ cv 安元洋貴



动画主要制作人员如下：



原作：马谷くらり

监督·系列构成·音响监督：高松信司

角色原案：宮脇千鶴

角色设计：宫川知子

次要角色：むらせまいこ

总作画监督：宫川知子·小泉初荣

美术监督：河合泰利

色彩设计：津守裕子

CG监督：沼尻勇人

摄影监督：田中博章

编辑：小岛俊彦

音乐：yamazo

音乐制作：PONY CANYON

动画制作：STUDIO COMET



动画《美男高中地球防卫部HAPPY KISS!》是动画《美男高校地球防卫部LOVE!》的续集。《美男高校地球防卫部LOVE!》于2015年1月至3月播出，续集《美男高校地球防卫部LOVE!LOVE!》在2016年7月至9月播出。之后动画还推出了一部OVA《美男高校地球防卫部LOVE!LOVE!LOVE!》。





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