游戏《Caligula》即将改编为动画 预计4月播出

FuRyu发行的PSV角色扮演游戏《Caligula》，即将改编为动画，预计4月播出。官方日前公开本作宣传片、主视觉图和主题曲的最新消息。
动画将由制作过《记录的地平线》等作品的SATELIGHT负责制作。OP曲『パラダイムボックス』及ED曲『HYPNO』都会由参与本作演出的声优演唱。
故事讲述了一个叫做“μ”的虚拟歌手，进化产生了自我意识。她感受到现实中的人类由于压力而带来的的各种负面情绪，为了拯救人类，她创造了一个虚拟世界——莫比乌斯（Mobius），在这个世界里的居民都是现实社会中的人类。“μ”和她的信徒们用微笑和歌声来为莫比乌斯的居民们带来幸福。而作为“反叛者”的少男少女们，为了回到现实世界向“μ”和她的虚拟世界发起了挑战。
【制作团队】
监督：和田纯一
原作剧本：里见直
系列构成：待田堂子
角色原案：おぐち
角色设计：田边谦司
音响监督：本山哲
音乐：増子津可灿、高梨康治、Funta7、RegaSound、岩田贤治
音乐製作：PONY CANYON
动画製作：SATELIGHT
【声优】
式岛律：泽城千春
μ：上田丽奈
佐竹笙悟：武内骏辅
峰泽维弦：梅原裕一郎
巴鼓太郎：细谷佳正
柏叶琴乃：村川梨衣
守田鸣子：小泽亚李
篠原美笛：高桥李依
神乐铃奈：田中美海
水口茉莉绘：渕上舞
亚里亚：下田麻美
KagiP：苍井翔太
SweetP：新田惠海
少年Doll：花守由美里
米蕾：中村绘里子
IkeP：齐藤壮马
影刃：内田雄马
索恩：大坪由佳
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