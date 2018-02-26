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游戏《Caligula》即将改编为动画 预计4月播出

资讯 菜菜 2018年02月26日 13:01

FuRyu发行的PSV角色扮演游戏《Caligula》，即将改编为动画，预计4月播出。官方日前公开本作宣传片、主视觉图主题曲的最新消息。

游戏《Caligula》即将改编为动画 预计4月播出 资讯

动画将由制作过《记录的地平线》等作品的SATELIGHT负责制作。OP曲『パラダイムボックス』及ED曲『HYPNO』都会由参与本作演出的声优演唱。


故事讲述了一个叫做“μ”的虚拟歌手，进化产生了自我意识。她感受到现实中的人类由于压力而带来的的各种负面情绪，为了拯救人类，她创造了一个虚拟世界——莫比乌斯（Mobius），在这个世界里的居民都是现实社会中的人类。“μ”和她的信徒们用微笑和歌声来为莫比乌斯的居民们带来幸福。而作为“反叛者”的少男少女们，为了回到现实世界向“μ”和她的虚拟世界发起了挑战。


【制作团队】

监督：和田纯一

原作剧本：里见直

系列构成：待田堂子

角色原案：おぐち

角色设计：田边谦司

音响监督：本山哲

音乐：増子津可灿、高梨康治、Funta7、RegaSound、岩田贤治

音乐製作：PONY CANYON

动画製作：SATELIGHT


【声优】

式岛律：泽城千春

μ：上田丽奈

佐竹笙悟：武内骏辅

峰泽维弦：梅原裕一郎

巴鼓太郎：细谷佳正

柏叶琴乃：村川梨衣

守田鸣子：小泽亚李

篠原美笛：高桥李依

神乐铃奈：田中美海

水口茉莉绘：渕上舞

亚里亚：下田麻美

KagiP：苍井翔太

SweetP：新田惠海

少年Doll：花守由美里

米蕾：中村绘里子

IkeP：齐藤壮马

影刃：内田雄马

索恩：大坪由佳


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