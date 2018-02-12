动画《原书·原书使》新3名追加声优公布

周六，动画《原书·原书使》官方网站公布了动画的新3名追加声优。三人分别是为俄罗斯分校的塔媞雅娜（タチアナ）配音的小泽亚李、为美国分校的安杰丽娜（アンジェリーナ）配音的佐藤亚美菜和为日本分校的日野幸（日野さち）配音的田所梓。









动画主要声优如下：



键村叶月 cv 楠木ともり

土御门静 cv 末柄里恵

尤梅里亚·卡赞 cv Lynn

琳·戴维斯 cv 日高里菜

玛利亚·拉什普婷 cv 大津爱理

阿伽蒂·雅莉娅 cv 加隈亚衣

亚瑟·潘德拉贡 cv 上田丽奈

加澄有子 cv 本渡枫

学园长 cv 冈村明美

李雪梅 cv 吉冈麻耶

玛哈卡莉 cv 镰仓有那



楠木ともり是一名17岁的高中三年级女生，这部动画也是她第一次担当主角声优。



fhána将会为动画演唱片头曲，声优上田丽奈将会演唱片尾曲。



动画主要制作人员如下：



原案＆系列构成：松智洋

原案协力：StoryWorks

角色原案：监督

总监督：斋藤久

监督：上田繁

角色设计：森川侑纪

剧本：松智洋、朝浦、门田祐一、金月龙之介

色彩设计：齐藤麻记

美术监督：下元智子

摄影监督：村上优作

编辑：广濑清志

音乐：rionos

音乐制作：Lantis

音响监督：森下广人

音响制作：叶音

动画制作：Hoods Entertainment

出品：《原书·原书使》制作委员会



《原书·原书使》改编自已故作家松智洋的遗作。在故事中，少女们使用来自各个名著的“原著之力”进行战斗。





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