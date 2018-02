Happy Elements KK推出的男子偶像育成游戏《偶像梦幻祭》,其改编的2.5次元舞台剧《偶像梦幻祭 On Stage》日前进行了第四部舞台剧《偶像梦幻祭 On Stage〜To the shining future〜》的大千秋乐演出,看过的“转校生”们都大呼满足!而在演出完结时,官方宣布了几项更加激动人心的消息。

第一项是舞台剧中出现过的原创曲即将推出CD专辑,包括「Singin'☆Shine!」、「everlasting song」等都会收录其中。





而今年9月更会进行演唱会表演活动,目前出场的八个组合都会参加,详细情报还有待官方日后公开。