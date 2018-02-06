“昭羊杯”首届动漫行业年度人物评选活动开启



“昭羊杯”首届动漫行业年度人物评选活动，是由知漫堂、次元站、云艺术人联合主办，针对国内的动画原创公司、动画制作公司、漫画原创公司开启的一次网络人气评选活动。

通常国内的动漫行业宣传点往往只局限于企业或作品本身，或者针对IP背后的变现市场，对于在行业中努力创业、勤恳耕耘、对行业做出突出贡献的个人有所忽视，而“昭羊杯”就是为这些行业内业务、口碑、人气俱佳的大咖们打造的。我们希望通过这次评选活动给予优秀的业内集体和个人鼓励，增进同行之间的了解，推动行业的健康发展。

首次“昭羊杯”的参评人选将以国内动画原创公司、动画制作公司、漫画原创公司或工作室的创始人、CEO为主体，在网络上进行公开透明的投票评选，大家可以为自己心目中最优秀、最具代表性的动漫行业人物投票。





报名方式

将报名信息发送至组委会邮箱

dmndrwpy@sohu.com

活动平台

知漫堂微信公众号

（Zhimantang2017）

活动时间

2018.2.5-2018.4.1

活动策划

刘娟

活动主办

知漫堂 次元站 云艺术人

支持媒体

“昭羊杯”首届动漫行业年度人物评选衷心感谢（以下排名不分先后）网易新闻、凤凰新闻、中国产经新闻网、ACTOYS、AVG资讯频道、布卡漫画、打哈哟自媒体、二次元界、二次元能量、二次元现场、极萌二次元、漫迷、梦次元、喵特、梦域动漫网、浅夏动漫、搜狐财经、汪特、新浪动漫、香港新闻评报、中国生活消费网、竹蜻蜓动漫、环球文化网、新次元、次饭喂视、猫耳FM、漫无限、爆侃网文、次元府、动漫源力、次元觉醒、cosplay LA、次元之门、漫域网、文创咨询、环球科技网提供的宣传支持。





支持媒体名单不断扩充中，欢迎有意向的媒体联系。



支持单位

“昭羊杯”首届动漫行业年度人物评选衷心感谢（以下排名不分先后）阿柯文化、环球数码、柏言映画、前海拉瓦、臻优创意、宁波卡酷动画、神居动漫、这是漫画、悟空杯给予的帮助。





报名规则

1.本次评选活动分为三个组别，动画原创组、动画制作组、漫画原创组，符合以下标准的企业即可参评。

动画原创组：已拥有制作完成或正在制作中的原创作品的动画公司。

动画制作组：从事动画全流程或单项环节制作的动画公司

漫画原创组：已经拥有原创漫画作品且已经上线或发行的漫画公司

2.此次评选活动是以公司代表人物个人为主体（公司CEO、董事长、工作室创始人等），每家公司仅限一个名额。

报名须知

报名方式：将参与评选活动的个人资料、公司或工作室介绍、代表作品、参赛组别打包发到发到组委会邮箱。

个人资料：150字以内的个人介绍、个人照片一张。

公司或工作室介绍：150字以内的公司或工作室介绍。

代表作品：原创或者参与制作的作品。

参赛组别：备注参加动画原创组、动画制作组、漫画原创组三组中哪一组。

报名福利：报名企业均可以免费注册云艺术人app，获得免费查看专业人才联系方式20次的权限。

报名文件格式





评奖规则与时间安排

评奖规则与节点安排：

1.本次活动时间为2018.2.5-2018.2.27，行业内符合参选标准的公司均可报名。

2.2018.3.1-2018.3.15为初选阶段，知漫堂微信公众号将先后推送动画原创组、动画制作组、漫画原创组三篇文章并内置微信投票，此后各个公司将展开人气角逐，我们将从中选出人气最高的30位年代人物（动画原创组10位、动画制作组10位、漫画原创组10位）进入终选阶段。

3.2018.3.17-2018.3.31为终选阶段，在晋级的30位参选人中，选出9位作为年度人物评选的获奖者。（动画原创组3位、动画制作组3位、漫画原创组3位）

4.2018.4.1公布此次活动的结果。

5.为了保证本次活动的公平公正，本次活动将采取微信投票的方式，投票数据全程开放，每一个微信号初选阶段最多投5票，终选阶段最多投1票，方便大家随时查阅。

评奖标准：

为保证此次活动公平公正，本次活动的所有奖项结果均以知漫堂微信公众号投票数据为准！合作媒体与支持单位共同监督！

奖励规则

1.本次活动终审阶段票数最高的9位参选人将成为最终胜出的年度人物，我们将为其颁发奖杯并且提供知漫堂定制人物视频专访栏目的免费服务（有效期为自活动结束后1年内）、知漫堂专访稿的同步推广、社群推广、转载推广；获得云艺术人app赠送价值500元的招聘乐享卡服务; 云艺术人PC端官方网站作品板块首页banner广告位。

2.进入终选阶段其他参选人将作为本次动画年度人物评选的提名奖，我们将为其颁发奖牌，并且获得云艺术人app赠送价值500元的招聘乐享卡服务。

关于收件地址：活动结果公布后请将收件地址告诉本次活动的执事，奖品将在15个工作日之内寄出。

活动咨询

媒介合作

陆离 17611590818 （同微信号）

商务合作

赵茜 13716092178（同微信号）

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