《摇曳百合》作者なもり原案原创动画《RELEASE THE SPYCE》制作确定

今日，由漫画《摇曳百合》的作者なもり担任角色原案的原创动画《RELEASE THE SPYCE》已经确定进行制作。

原作：SORASAKI.F

监督：さとう陽

企画原案・系列构成：タカヒロ

角色原案：なもり

角色设计：石野聡

动画制作：Lay-duce

源桃 cv 安斋由香里

半藏门雪 cv 沼仓爱美

相模枫 cv 藤田茜

八千代命 cv 洲崎绫

石川五惠 cv 野口百合

青叶初芽 cv 内田彩

动画的主题是“女子高中生 X 间谍动作”。在空崎的高中就读的少女源桃，她的另一面却是守护他人的正义的私设情报机关“月影”的间谍。身为月影新人的源桃，在师父雪的训练之下，和伙伴们一起为了守护城市的和平，今天也充满干劲。

动画的漫画版名为《RELEASE THE SPYCE 秘密任务》，由美月メイア作画，于本期《电击G's漫画》开始连载。小说版《RELEASE THE SPYCE 黄金创世》将于2月28日出版的杂志《电击G's小说》连载，小说版的主角是石川五惠。



