《摇曳百合》作者なもり原案原创动画《RELEASE THE SPYCE》制作确定

今日，由漫画《摇曳百合》的作者なもり担任角色原案的原创动画《RELEASE THE SPYCE》已经确定进行制作。
今日出版的角川杂志《电击G's漫画》3月刊公布了这一消息。除了なもり负责角色原案外，《结城友奈是勇者》的作者タカヒロ 负责动画《RELEASE THE SPYCE》的企划原案和系列构成。动画主要制作人员如下：
原作：SORASAKI.F
监督：さとう陽
企画原案・系列构成：タカヒロ
角色原案：なもり
角色设计：石野聡
动画制作：Lay-duce
监督：さとう陽
企画原案・系列构成：タカヒロ
角色原案：なもり
角色设计：石野聡
动画制作：Lay-duce
动画主要声优如下：
源桃 cv 安斋由香里
半藏门雪 cv 沼仓爱美
相模枫 cv 藤田茜
八千代命 cv 洲崎绫
石川五惠 cv 野口百合
青叶初芽 cv 内田彩
半藏门雪 cv 沼仓爱美
相模枫 cv 藤田茜
八千代命 cv 洲崎绫
石川五惠 cv 野口百合
青叶初芽 cv 内田彩
动画的主题是“女子高中生 X 间谍动作”。在空崎的高中就读的少女源桃，她的另一面却是守护他人的正义的私设情报机关“月影”的间谍。身为月影新人的源桃，在师父雪的训练之下，和伙伴们一起为了守护城市的和平，今天也充满干劲。
动画的漫画版名为《RELEASE THE SPYCE 秘密任务》，由美月メイア作画，于本期《电击G's漫画》开始连载。小说版《RELEASE THE SPYCE 黄金创世》将于2月28日出版的杂志《电击G's小说》连载，小说版的主角是石川五惠。
本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。
评论