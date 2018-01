动画《Beatless》协助宣传网络安全

正在热播的TV版动画《Beatless》将和日本政府的国家网络安全突发事件应急和策略中心(National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity,NISC)合作宣传网络安全。



NISC将于2月1日至3月18日举办“网络安全月”活动。届时,NISC和《Beatless》的联合宣传海报将会张贴在全日本的相关单位。



NISC的活动的主题是“新信息安全公众意识”。这一活动于2014年首次举办。活动旨在通过动画、漫画等流行媒体来扩大大众对网络安全的意识。今年的活动,除了联合海报外,还会有现场活动和在火车站播出的视频。



动画《BEATLESS》改编自长谷敏司创作的同名小说。小说由redjuice负责插画。



剧情简介:



距今一百年后的未来,是个几乎将社会的所有活动,都交给一种名叫hIE的人型机器人处理的世界。

随着超越人类智慧的超高度AI问世,它们开始创造出远远凌驾人类技术的物质——“人类未到产物”。

带着外观形似黑色棺材装置的蕾西亚。

她正是由超越人类理解的超高度AI所创造出来的——“人类未到产物”。

十七岁的少年远藤新人,邂逅了蕾西亚。

面对这个业已完成超出人类掌控的进化、与人类极为相似的“物品”,新人在迷惘、疑惑以及受人操弄之后,被迫面临某个选择。

相信,还是不相信——

“人”与“物品”的boy meets girl。

她们究竟是为何而生呢?

她们的存在,将让人类的存在意义面临考验。

然后,十七岁的少年做出决断——



动画主要声优如下:



蕾西亚 cv 东山奈央

红霞 cv 富冈美沙子

雪花莲 cv 五十岚裕美

萨托努斯 cv 下地紫野

梅忒黛 cv 雨宫天

远藤新人 cv 吉永拓斗

海内辽 cv 石川界人

村主健吾 cv 山下大辉

远藤由佳 cv 小野早稀

海内紫织 cv 佐武宇绮

村主奥莉佳 cv 若井友希

艾莉卡·柏洛兹 cv 陶山惠实里



动画主要制作人员如下:



原作:长谷敏司《BEATLESS》(KADOKAWA)

原作插画:redjuice

监督:水岛精二

系列构成:高桥龙也、杂破业

角色设计:矢口弘子

美术监督:峰田佳实

色彩设计:林由稀

摄影监督:伊藤康行

编辑:小岛俊彦

音响监督:菊田浩巳

音响制作:乐音舍

音乐:Narasaki(sadesper record)、kz(livetune)

音乐制作:株式会社INCS toenter

动画制作:diomedéa

出品:BEATLESS制作委员会



动画的片头曲是GARNiDELiA演唱的《Error》,片尾曲是ClariS演唱的《PRIMALove》。



动画计划从1月12日开始播出。





本文由梦域动漫网(www.moejam.com)musquall翻译,转载请注明作者及出处。