Hi, 请登录

《Fate》番外篇《卫宫家今日的饭》新宣传片播出

资讯 musquall 2018年01月19日 10:58
标签：         

      周四，动画《卫宫家今日的饭》官方网站开始播出动画的15秒和30秒宣传片。
15秒PV

30秒PV

      动画计划从2月起每月1日21：00在网络视频服务AbemaTV上发布最新话。动画第一话将在2018年1月25日21：00发布。其他的网络视频服务将会在每月8日更新。

      12月31日，动画的第一话已经在“Fate Project 大晦日TVスペシャル2017”上特别播出。

《Fate》番外篇《卫宫家今日的饭》新宣传片播出 资讯 第1张

《Fate》番外篇《卫宫家今日的饭》新宣传片播出 资讯 第2张

《Fate》番外篇《卫宫家今日的饭》新宣传片播出 资讯 第3张

《Fate》番外篇《卫宫家今日的饭》新宣传片播出 资讯 第4张


      动画描述了卫宫家每日的美味可口的，让所有家人都很享受的饭菜。

《Fate》番外篇《卫宫家今日的饭》新宣传片播出 资讯 第5张

      动画改编自TAa的同名漫画。漫画连载于角川网站“Young Ace Up”。角川在12月26日出版了漫画单行本第二卷。

动画主要制作人员如下：

角色原案：TAa
料理监修：只野まこと
监督：三浦貴博、佐藤哲人
角色设计：内村瞳子
脚本制作：ufotable
美术监督：海老泽一男
摄影监督：吉川冴
3D监督：鉄砲塚大樹
色彩设计：大前裕子、牛尾友里恵
编辑：神野学
音乐：椎名豪
片头曲：DJみそしるとMCごはん《エプロンボーイ》（Ki/oon Music）
片尾曲：三月のパンタシア《コラージュ》（SACRA MUSIC）
制作制作人：近藤光
动画制作：ufotable

动画主要声优如下：

卫宫士郎 cv 杉山紀彰
Saber cv 川澄綾子
远坂凛 cv 植田佳奈
间桐樱 cv 下屋則子
Rider cv 浅川悠
伊丽雅 cv 門脇舞以
藤村大河 cv 伊藤美紀


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论