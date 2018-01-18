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游戏《少女射击2》片头动画播出

资讯 musquall 2018年01月18日 11:55
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      周三，游戏《少女射击2》官方网站开始播出游戏的片头动画视频介绍了几位女主角，也会播出游戏的主题曲《オオトメのヨクボウ☆でんじゃらす》。

      游戏将会登录PS4和任天堂Switch平台。游戏通常版售价6980日元，限定版9980日元，下载版6980日元。限定版特典包括广播剧CD和迷你设定、资料集。游戏的初回版还会含有校园泳装DLC的下载码。

游戏《少女射击2》片头动画播出 资讯 第1张

游戏《少女射击2》片头动画播出 资讯 第2张


      游戏发行公司Inti Creates计划在1月27日至3月8日举办线下体验活动。届时，活动会提供PS4和Switch版本的游戏试玩。活动安排如下：

1月17日从13:00到17:00 - 秋叶原玩家总店
2月10日从13:00到17:00 - WonderGOO名古屋Oosu商店
2月24日从13:00到17:00 - 圆盘码头日本桥商店
3月3日从13:00到17:00 - 贸易商秋叶原3号楼
3月8日从16:00到20:00 - Theta Shop Mizonokuchi商店

      购买游戏的玩家都会收到一条内裤气球作为礼物。那些在商店预购游戏的玩家也将获得一些特殊的奖励。

      游戏计划在3月15日发售。

      Inti Creates于2011年发售了游戏《少女射击》，游戏平台是PS3和XBOX360。之后，游戏《少女射击：双倍和平》于2015年在PS4和PSV上发售，游戏《少女射击VR》于2017年8月在PC上发售。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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