游戏《少女射击2》片头动画播出

周三，游戏《少女射击2》官方网站开始播出游戏的片头动画。视频介绍了几位女主角，也会播出游戏的主题曲《オオトメのヨクボウ☆でんじゃらす》。



游戏将会登录PS4和任天堂Switch平台。游戏通常版售价6980日元，限定版9980日元，下载版6980日元。限定版特典包括广播剧CD和迷你设定、资料集。游戏的初回版还会含有校园泳装DLC的下载码。





游戏发行公司Inti Creates计划在1月27日至3月8日举办线下体验活动。届时，活动会提供PS4和Switch版本的游戏试玩。活动安排如下：



1月17日从13:00到17:00 - 秋叶原玩家总店

2月10日从13:00到17:00 - WonderGOO名古屋Oosu商店

2月24日从13:00到17:00 - 圆盘码头日本桥商店

3月3日从13:00到17:00 - 贸易商秋叶原3号楼

3月8日从16:00到20:00 - Theta Shop Mizonokuchi商店



购买游戏的玩家都会收到一条内裤气球作为礼物。那些在商店预购游戏的玩家也将获得一些特殊的奖励。



游戏计划在3月15日发售。



Inti Creates于2011年发售了游戏《少女射击》，游戏平台是PS3和XBOX360。之后，游戏《少女射击：双倍和平》于2015年在PS4和PSV上发售，游戏《少女射击VR》于2017年8月在PC上发售。





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