漫画《真实账号》将推出真人电影

明日出版的讲谈社杂志《周刊少年Magazine》今年第7期将会宣布，亿章原作、渡边静作画的漫画《真实账号（日语：リアルアカウント）》已经确定将推出真人电影。



上个月，杂志曾暗示漫画将会重大消息公布。



漫画于《别册少年Magazine》2014年2月刊至10月刊连载第1部，《周刊少年Magazine》2015年第4、5合刊起连载第2部。



故事简介：



第1部

某一天，现实朋友很少的高二学生柏木当等一万人都被吸入到了“Real Account”所建立的虚拟社交世界。他们将要面对的是一场残酷的死亡游戏。游戏规则很简单也很残酷，在这个世界死去的话，在现实中也会死亡。在这个世界里，柏木当等人不止得应对马不鲁举办的一系列无厘头的游戏，还得时时关注自己究竟有多少粉丝。若是粉丝数变为0就会立即死亡。若是自己死了，自己的粉丝也会跟着死去。因此，游戏一开始，为了自保，许多人都开始取消关注。柏木当为了不让唯一的亲人柏木百合被卷入，竟然准备强行解除与百合的拥护关系……



第2部

向身边的好朋友们隐瞒自己也拥有REAL ACCOUNT账号的向井雄马在与女朋友柚原奈奈子约会的当儿被卷入了一场残酷的死亡游戏！！游戏规则：通关所有的游戏后才能回到现实世界，且粉丝不能为零，没有粉丝就会立即死亡！！就在雄马庆幸自己还有个奈奈子不会解除关注的时候，奈奈子竟打来电话说要解除关注……





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