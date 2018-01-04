动画《宅男腐女恋爱真难》宣传片播出

今日，TV版动画《宅男腐女恋爱真难（日语：ヲタクに恋は難しい）》官方网站公布了一张桃濑成海和二藤宏嵩的视觉图。官方网站也开始播出动画的新宣传片。这部宣传片是两位主角桃濑成海和二藤宏嵩的感想PV，其中也展示了他俩的视觉图。宣传片还宣布，A-1 Pictures将会负责制作这部动画。

1月11日，小柳花子和桦仓太郎的视觉图将会公布。1月18日，二藤尚哉和樱城光的视觉图也将会公布。



动画将从2018年4月起在富士电视台“Noitamina”节目播出。



动画主要声优如下：



桃濑成海 cv 伊达朱里纱

二藤宏嵩 cv 伊东健人

小柳花子 cv 泽城美雪

桦仓太郎 cv 杉田智和

二藤尚哉 cv 梶裕贵



动画主要制作人员如下：



原作：ふじた《宅男腐女恋爱真难》（《comic POOL》连载）

出品：Aniplex、富士电视台、一迅社

动画制作：A-1 Pictures



ふじた于2014年起在pixiv上刊登这部漫画。2015年11月，漫画转移至一迅社数字漫画杂志《comic POOL》连载。一迅社将在2月2日出版漫画单行本第5卷。漫画累计已经销售超过420万本。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

