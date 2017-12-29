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漫画《魔法科高中的劣等生 暑假篇》完结

资讯 musquall 2017年12月29日 10:40
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      周三，漫画《魔法科高中的劣等生 暑假篇（日语：魔法科高校の劣等生　夏休み編）》在角川杂志《月刊漫画电击大王》2月刊上完结

漫画《魔法科高中的劣等生 暑假篇》完结 资讯

      这部漫画是原作《魔法科高中的劣等生》的番外篇。漫画由柚木N'作画，于2016年10月开始连载。漫画讲述了魔法高校的学生们在暑假发生的故事。

      《魔法科高中的劣等生》是日本小说家佐岛勤撰写的轻小说系列。小说最初从2008年10月至2011年3月，在“成为小说家吧”上进行网络连载。直至与电击文库达成协议后，从2011年7月起发行成书版。2013年，不同的漫画家与出版社把小说各各篇亦发行成漫画。同一年，MADHOUSE宣布电视动画于2014年4月至9月的播放。剧场版动画《魔法科高中的劣等生剧场版 呼唤繁星的少女（日语：魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女）》于2017年6月17日于日本上映。

      故事以一个充满先进科技改善的魔法的架空历史为背景。故事叙述进入国立魔法大学附属第一高中就读的兄妹：司波达也与司波深雪。在保持与四叶家关系秘密的同时, 尝试过着平安的日常生活。司波达也因无能而招人回避，而司波深雪则因魔法功能而备受验证。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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