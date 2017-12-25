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下野纮将为动画《尼尔·阿德米拉里的天平》演唱片尾曲

资讯 musquall 2017年12月25日 10:07
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      在周六的“下野紘×シナモロール クリスマススペシャルイベント”活动中，声优下野纮宣布，他将为动画《尼尔·阿德米拉里的天平（日语：ニル・アドミラリの天秤）》演唱片尾曲《Black Thunder》。这首歌也会收录进他的第一张专辑《Color of Life》中。专辑计划在3月14日发售。

下野纮将为动画《尼尔·阿德米拉里的天平》演唱片尾曲 资讯 第1张


动画主要制作人员如下：

原作：《尼尔·阿德米拉里的天平 帝都幻惑绮谭》Otomate（IdeaFactory）
监督：たかたまさひろ
系列构成：金春智子
角色设计：佐光幸恵
音乐：长谷川智树
音乐制作：pony canyon
动画制作：ZERO-G

动画主要声优如下：

尾崎隼人（オザキ ハヤト） cv 梶裕贵
鸿上滉（コウガミ アキラ） cv 冈本信彦
星川翡翠（ホシカワ ヒスイ） cv 逢坂良太
鹈饲昌吾（ウカイ ショウゴ） cv 木村良平
汀紫鶴（ミギワ シヅル） cv 铃村健一
鹭泽累（サギサワ ルイ） cv 樱井孝宏

下野纮将为动画《尼尔·阿德米拉里的天平》演唱片尾曲 资讯 第2张

      动画计划在1月播出。

下野纮将为动画《尼尔·阿德米拉里的天平》演唱片尾曲 资讯 第3张

      Otomate于2016年4月发售了游戏《尼尔·阿德米拉里的天平 帝都幻惑绮谭》。并于9月21日发售了续作《尼尔·阿德米拉里的天平 黑百合炎阳谭》。两款游戏的平台都是PSV。

      由游戏《尼尔·阿德米拉里的天平 帝都幻惑绮谭》改编的同名漫画将从1月18日出版的史克威尔艾尼克斯杂志《月刊G幻想》2月刊开始连载，由Shō Yuzuki负责作画。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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