下野纮将为动画《尼尔·阿德米拉里的天平》演唱片尾曲

在周六的“下野紘×シナモロール クリスマススペシャルイベント”活动中，声优下野纮宣布，他将为动画《尼尔·阿德米拉里的天平（日语：ニル・アドミラリの天秤）》演唱片尾曲《Black Thunder》。这首歌也会收录进他的第一张专辑《Color of Life》中。专辑计划在3月14日发售。



动画主要制作人员如下：



原作：《尼尔·阿德米拉里的天平 帝都幻惑绮谭》Otomate（IdeaFactory）

监督：たかたまさひろ

系列构成：金春智子

角色设计：佐光幸恵

音乐：长谷川智树

音乐制作：pony canyon

动画制作：ZERO-G



动画主要声优如下：



尾崎隼人（オザキ ハヤト） cv 梶裕贵

鸿上滉（コウガミ アキラ） cv 冈本信彦

星川翡翠（ホシカワ ヒスイ） cv 逢坂良太

鹈饲昌吾（ウカイ ショウゴ） cv 木村良平

汀紫鶴（ミギワ シヅル） cv 铃村健一

鹭泽累（サギサワ ルイ） cv 樱井孝宏



动画计划在1月播出。



Otomate于2016年4月发售了游戏《尼尔·阿德米拉里的天平 帝都幻惑绮谭》。并于9月21日发售了续作《尼尔·阿德米拉里的天平 黑百合炎阳谭》。两款游戏的平台都是PSV。



由游戏《尼尔·阿德米拉里的天平 帝都幻惑绮谭》改编的同名漫画将从1月18日出版的史克威尔艾尼克斯杂志《月刊G幻想》2月刊开始连载，由Shō Yuzuki负责作画。





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