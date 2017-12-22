动画《恋如雨止》新宣传视频播出，主要声优等情报公布

周四，改编自眉月じゅん的同名漫画动画《恋如雨止》的官方网站开始播出动画的第二部宣传视频，并公布了动画的主要声优等情报。



新宣传视频







之前播出的宣传片1





动画主要声优如下：



橘晶 cv 渡部纱弓

近藤正己 cv 平田广明

喜屋武遥 cv 宫岛惠美

西田唯 cv 福原遥



动画主要制作人员如下：



原作：眉月じゅん（小学馆《周刊Big Comic Spirits》连载）

监督：渡边步

系列构成：赤尾でこ

角色设计・总作画监督：柴田由香

音乐：吉俣良

动画制作：WIT STUDIO

制作：动画《恋雨》制作委员会



CHICO with Honeyworks将会演唱动画的片头曲《Nostalgic Rainfall》。新宣传片也播出了片头曲的片段。



原作漫画也将在2月9日发售一本插画集。这本插画集也会收录一些动画制作的花絮以及动画制作的访谈和制作设定。



动画计划于2018年1月在富士电视台“Noitamina”节目播出。Amazon Prime Video将会在网络是独家播出。



动画将会在1月6日举办动画首播先行上映会。届时，主要声优渡部纱弓、平田广明、宫岛惠美、福原遥会出席活动。



最初，眉月じゅん于小学馆杂志《月刊Spirits》2014年8月刊至2016年1月刊连载这部漫画。之后，漫画移籍至同社杂志《周刊Big Comic Spirits》，并从2016年第8期开始隔周连载。漫画已推出单行本6卷。



故事简介：



外表看似很酷，但情感表达却十分笨拙的17岁女高中生—— 橘，对她打工的家庭餐厅的店长，45岁的近藤正巳抱有埋藏在心底的好感。虽然近藤是人们公认的“无可救药的男子”，却认为那样的他的魅力是‘只有自己能理解的’，橘爱慕的心情按耐不住。以某一天打工中发生的事件为契机，隐藏起来的爱慕之心终于要按耐不住了。





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