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【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！

漫展 狼小狼 2018年09月19日 15:02
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第六届北京惠民文化消费季暨第28中国（北京）动漫游戏嘉年华I DO28

时间：2018101日—3

地点：北京国家会议中心（地铁奥林匹克公园站下车即到）


IDO漫展-北方规模最大最好玩Coser最多的二次元狂欢节

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第1张北方第一大展，已在帝都成功举办27届大型综合漫展，是动漫游戏爱好者最喜爱的漫展之一。

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第2张北方规模最大、COSER最多、人数最多的动漫游戏嘉年华；

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第3张 辐射北方地区1000余万二次元、每届10万-20万二次元聚会大狂欢，数万名COSER参会；

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第4张例届参展厂商有万代、阴阳师、西山居、完美世界、B站等近百家国内顶级动漫游戏企业参展；

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第5张七大品牌Cosplay赛事、10大独有品牌二次元文化节、50余项品牌互动体验活动；

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第6张中日美等世界级二次元嘉宾汇聚展会，是北方地区邀请国内外二次元嘉宾最多的漫展，打通动漫、游戏、COSPLAY文化、电竞、二次元影视、国风音乐、小说的综合泛娱乐展；

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第7张3-4万平方米、帝都最顶级的国家级场馆，多种类型展位、涉及数万种动漫游戏作品及产品；

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第8张200余家媒体宣传报道，宣传覆盖1000万人次；

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第9张游戏动漫新品发布、体验试玩、玩家开发、市场推广、周边产品贩卖第一平台；


【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第10张



IDO28漫展十大亮点集结

1. 展会面积超26000平米，是帝都国庆节唯一漫展！北方规模最大最好玩Coser最多的二次元狂欢节！

本届展会将于北京国家会议中心举办，占地面积超过26000平米，帝都最高大上的国家级场馆！交通便利，地铁直达，配套设施完善，吃喝玩乐一应俱全！场馆采光超棒，地面大理石、全玻璃幕墙，约拍~约吃~约玩~聚会~交友~面基的二次元圣地哦！10万二次元大聚会、万名coser大狂欢、超燃COSPLAY赛事、十大二次元特色文化节、50余项当下最热互动游戏等，集结了中、美、日人气IP及各类顶级作品，打造帝都最大型动漫综合泛娱乐展会。


【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第11张




2. 重磅嘉宾空降帝都，你最爱的嘉宾都在这里哟~

本届展会嘉宾云集，星光璀璨，其中多数嘉宾是首度出席帝都动漫展~，包含声优、COSER、作家、漫画家、UP主、游戏主播等不同领域，一次性满足帝都观众对漫展嘉宾的期待。带你感受最燃的动漫暴击!日本第一coser,非常可爱的小姐姐enako将首次在帝都进行签售活动哦~国内顶级coser小梦，想到梦殿的盛世美颜，IDO娘已经按耐不住内心的狂喜啦！二次元超甜cp颠茄&小F，二人搭档亲密无间，神韵真实自然，各种造型均能轻松驾驭、完美演绎。超人气up主某幻君，作为B站资深原创游戏解说，大哥原创的【中文八级】系列绝地求生绝对好看！在B站及微博拥有极高人气。知名CV大大-糖醋排骨，超帅超温柔~声音超好听，棒棒糖们可以约一下哦！还有知名漫画家、作家：赵璞玲、路边张三、九攻、青玉、豆子喵喵、米洛、潇潇潇潇如、小流士&脱马斯等大大们隆重出席！他们笔下的世界，或儿女情长，或家国天下，或清新唯美，或浓郁悲情，或搞笑虐心，不一样的精彩也带给我们不一样的悸动。IDO28漫展（10.1-3日国庆假期），IDO娘和众多可爱、温柔、多才多艺的嘉宾大大们在北京国家会议中心等你哟！嘉宾轮番上阵,带你感受最燃最暖的动漫暴击！！各位动漫发烧友们可以尽情尖叫了！

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第12张


【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第13张



3. 三天三大舞台活动嗨不停

超大Cosplay大赛舞台：提供最舒适、最高质、最精彩的舞台效果和精彩演出，呈现二次元顶级赛事，宅舞、萌歌、热血催泪本命剧让你激情澎湃、High不停；动漫电音节舞台：超酷DJ上场，演奏最新潮的二次元电音；自由行舞台：唱歌，宅舞，自由秀场，这个舞台你做主！



【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第14张




4. 七大COSPIAY相关赛事炫酷来袭，为小伙伴们带来最精彩的视听盛宴！

超百支社团、数千COSER参赛，打造超豪华、高品质、最精彩的LIVE演出，舞台活动充实而丰富，4天漫展3大舞台，每天8小时精彩演出不停转。

27届中国TOP COSPLAY大赛，顶级cosplay社团，豪华灯光舞台，带给你如梦如幻般的顶级二次元新体验！第十二届红白合战对抗赛，体验最激情的宅舞对决；第九届“星次元”二次元才艺大赛，我们专注于二次元，尽情展现你的才华与创意；第八届WKS-IDO国际动漫歌曲大赛，唱响梦想与激情！第九届中国国际TOP舞团超级盛典，舞动青春；新偶像挑战赛：Love Live!学园偶像全民赛、IDO-Idol全次元偶像团体挑战赛，为梦想闪耀！七大二次元比赛，汇聚舞台激情，见证每位参赛者的闪光点。众多类型舞台活动，让观众充分享受最精彩的舞台时光。


• l Love Live!学园偶像全民赛

• l IDO-Idol全次元偶像团体挑战赛

• l 第十二届红白合战对抗赛

• 第九届“星次元”——二次元才艺大赛

• 第九届中国国际TOP舞团超级盛典

• 第八届WKS-IDO国际动漫歌曲大赛

• 27届中国TOP COSPLAY大赛



【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第15张



【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第16张




5. 第三届IDO动漫电音秀二次元动漫电音秀再次热浪来袭

小伙伴们还记得I DO漫展将动漫电音带进漫展嗨翻全场的壮观场景吗?最帅气的DJ上场，演奏最新潮的二次元电音，和小伙伴们一起来蹦迪，call！


【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第17张




也欢迎喜欢电音、会演奏二次元电音的小伙伴们前来报名DJ哟~


【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第18张



6. 众多知名厂商齐聚IDO，万种动漫游戏周边汇集，众多产品首次发售

本届展会云集了如：天闻角川、哔哩哔哩 网易云音乐、骏河屋、樱花日语、食之契约、奇美拉手游、康师傅绿茶等知名动漫公司参展，致力于打造帝都最热血且富有生命力的年度大型动漫盛会，满足帝都二次元动漫爱好者的需要。


【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第19张




7. 十一大特色专区，满足小伙伴们交友、面基、拍照、购物、娱乐等等的小需求哦！

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第20张动漫游戏作品专区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第21张古风仙侠群英会专区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第22张同人及原创作品区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第23张十大文化节专区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第24张国内顶级动漫游戏IP活动区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第25张泛娱乐互动区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第26张 动漫周边衍生品区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第27张 双舞台cosplay及才艺大赛专区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第28张 Coser摄影专区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第29张 自由面基专区

【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第30张 二次元自我娱乐展示专区


【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第31张



8. 十大二次元专属特色主题文化节，小伙伴们我们一起走进动漫的世界！

第十九届中国大型cosplay文化节

l 第十五届江湖群英会国漫文化节

l 第十届二次元游戏体验狂欢节

l 爱丽兔の秋日茶会Lolita文化节

l 中国古风仙侠游戏盛典狂欢节

l 第四届二次元动漫主题互动文化节

l 第十二届模玩手办文化节

l 第九届二次元网上直播狂欢节

l 第七届二次元全民运动狂欢节

第三届I DO coser摄影文化节


【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第32张




9. 50余项好玩有趣的精彩互动活动免费体验，全天玩不停

50多项精彩互动活动，大型COSER红毯走秀、超千万粉丝的国内外顶级二次元嘉宾签售见面会、多个COSER影棚实景拍摄、动漫主题乐园、枕头大战、二次元吃货节、AR/VR设备体验、正版扭蛋、游戏主题等多项超好玩的精彩活动，每项活动都会让小伙伴们流连忘返。近200家行业媒体大力支持，全国动漫爱好者将汇聚北京国家会议中心，这个国庆假期让我们一起度过一个最有爱、最欢乐、最纯正的动漫狂欢节！



【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第33张


【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第34张



10.甜心诱人福利，小伙伴们快来开心的玩耍哦~

1)自由行再次来袭，为小伙伴们的荷包减减负

七大免票自由行：星光盛典Coser自由行；摄影师自由行；卡拉OK自由唱；宅舞Live自由行；二次元主播自由行；lo娘自由行；汉服自由行为带给小伙伴们更棒的观展体验，IDO娘为大家贴心准备了诱人福利！七大自由行让小伙伴们自由玩、自由逛、自由唱、自由跳、自由拍、自由播。如果你逛累了、妆花了，不要担心，宽敞的休息区和化妆间等你享用！还有摄影师和靓丽coser们的拍摄天堂——多主题摄影棚、10000平米超大自由摄影区等等。

2)贴心小棉袄IDO娘为您带来的现场福利

超大免费休息区、化妆区、6大独立更衣室，14个卫生间！

让小伙伴们放心暖心的“包镖”——存包处

l 中央空调不间断开放，让小伙伴们躲避高温酷暑

l 10000平米超大自由摄影专区，最好的环境、最棒的采光！

多种风格的主题摄影棚+爱丽兔の秋日茶会LOLITA摄影区！IDO漫展是COSER最多的漫展，来IDOCOSER、摄影师可以拍很多高质量好片哦！

l 千余件一次性应急雨衣！

l 多种消毒海绵球、创可贴、湿纸巾等医护物品保障小伙伴们安心逛展！

抽奖礼品送不停，还有IDO娘限量周边免费得哦！

l 国家会议中心全馆覆盖网络信号，而且配备了信号加强车哦！

l 现场还有顺丰快递哟，拿不动的宝贝有快递小哥帮忙寄回家哦！

3)摄影师和COSER的专属福利：

10000平米超大自由摄影专区，不同主题摄影棚、实景拍摄区、自由摄影区，简直是摄影师和靓丽coser们的拍摄天堂，满足摄影师和Coser们所有拍摄欲望。如果你逛累了、妆花了，不要担心，6大独立更衣室，宽敞的休息区和化妆间等你享用！还有最专业的存包团队做你的护包“保镖”，为你细心守护你的私人宝贝！最真诚、最贴心的人性化服务为你保驾护航！

更多福利，现场等你揭晓哦！！！



【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！ 漫展 第35张





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