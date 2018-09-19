【I DO28漫展】震撼官宣来袭！这个漫展不简单！！！

第六届北京惠民文化消费季暨第28届中国（北京）动漫游戏嘉年华（I DO28）

时间：2018年10月1日—3日

地点：北京国家会议中心（地铁奥林匹克公园站下车即到）





IDO漫展-北方规模最大最好玩Coser最多的二次元狂欢节

北方第一大展，已在帝都成功举办27届大型综合漫展，是动漫游戏爱好者最喜爱的漫展之一。

北方规模最大、COSER最多、人数最多的动漫游戏嘉年华；

辐射北方地区1000余万二次元、每届10万-20万二次元聚会大狂欢，数万名COSER参会；

例届参展厂商有万代、阴阳师、西山居、完美世界、B站等近百家国内顶级动漫游戏企业参展；

七大品牌Cosplay赛事、10大独有品牌二次元文化节、50余项品牌互动体验活动；

中日美等世界级二次元嘉宾汇聚展会，是北方地区邀请国内外二次元嘉宾最多的漫展，打通动漫、游戏、COSPLAY文化、电竞、二次元影视、国风音乐、小说的综合泛娱乐展；

3-4万平方米、帝都最顶级的国家级场馆，多种类型展位、涉及数万种动漫游戏作品及产品；

200余家媒体宣传报道，宣传覆盖1000万人次；

游戏动漫新品发布、体验试玩、玩家开发、市场推广、周边产品贩卖第一平台；

















IDO28漫展十大亮点集结

1. 展会面积超26000平米，是帝都国庆节唯一漫展！北方规模最大最好玩Coser最多的二次元狂欢节！

本届展会将于北京国家会议中心举办，占地面积超过26000平米，帝都最高大上的国家级场馆！交通便利，地铁直达，配套设施完善，吃喝玩乐一应俱全！场馆采光超棒，地面大理石、全玻璃幕墙，约拍~约吃~约玩~聚会~交友~面基的二次元圣地哦！10万二次元大聚会、万名coser大狂欢、超燃COSPLAY赛事、十大二次元特色文化节、50余项当下最热互动游戏等，集结了中、美、日人气IP及各类顶级作品，打造帝都最大型动漫综合泛娱乐展会。





















2. 重磅嘉宾空降帝都，你最爱的嘉宾都在这里哟~

本届展会嘉宾云集，星光璀璨，其中多数嘉宾是首度出席帝都动漫展~，包含声优、COSER、作家、漫画家、UP主、游戏主播等不同领域，一次性满足帝都观众对漫展嘉宾的期待。带你感受最燃的动漫暴击!日本第一coser,非常可爱的小姐姐enako将首次在帝都进行签售活动哦~国内顶级coser小梦，想到梦殿的盛世美颜，IDO娘已经按耐不住内心的狂喜啦！二次元超甜cp颠茄&小F，二人搭档亲密无间，神韵真实自然，各种造型均能轻松驾驭、完美演绎。超人气up主某幻君，作为B站资深原创游戏解说，大哥原创的【中文八级】系列绝地求生绝对好看！在B站及微博拥有极高人气。知名CV大大-糖醋排骨，超帅超温柔~声音超好听，棒棒糖们可以约一下哦！还有知名漫画家、作家：赵璞玲、路边张三、九攻、青玉、豆子喵喵、米洛、潇潇潇潇如、小流士&脱马斯等大大们隆重出席！他们笔下的世界，或儿女情长，或家国天下，或清新唯美，或浓郁悲情，或搞笑虐心，不一样的精彩也带给我们不一样的悸动。IDO28漫展（10.1-3日国庆假期），IDO娘和众多可爱、温柔、多才多艺的嘉宾大大们在北京国家会议中心等你哟！嘉宾轮番上阵,带你感受最燃最暖的动漫暴击！！各位动漫发烧友们可以尽情尖叫了！





















3. 三天三大舞台活动嗨不停

超大Cosplay大赛舞台：提供最舒适、最高质、最精彩的舞台效果和精彩演出，呈现二次元顶级赛事，宅舞、萌歌、热血催泪本命剧让你激情澎湃、High不停；动漫电音节舞台：超酷DJ上场，演奏最新潮的二次元电音；自由行舞台：唱歌，宅舞，自由秀场，这个舞台你做主！

























4. 七大COSPIAY及相关赛事炫酷来袭，为小伙伴们带来最精彩的视听盛宴！

超百支社团、数千名COSER参赛，打造超豪华、高品质、最精彩的LIVE演出，舞台活动充实而丰富，4天漫展3大舞台，每天8小时精彩演出不停转。

第27届中国TOP COSPLAY大赛，顶级cosplay社团，豪华灯光舞台，带给你如梦如幻般的顶级二次元新体验！第十二届红白合战对抗赛，体验最激情的宅舞对决；第九届“星次元”二次元才艺大赛，我们专注于二次元，尽情展现你的才华与创意；第八届WKS-IDO国际动漫歌曲大赛，唱响梦想与激情！第九届中国国际TOP舞团超级盛典，舞动青春；新偶像挑战赛：Love Live!学园偶像全民赛、IDO-Idol全次元偶像团体挑战赛，为梦想闪耀！七大二次元比赛，汇聚舞台激情，见证每位参赛者的闪光点。众多类型舞台活动，让观众充分享受最精彩的舞台时光。





• l Love Live!学园偶像全民赛

• l IDO-Idol全次元偶像团体挑战赛

• l 第十二届红白合战对抗赛

• l 第九届“星次元”——二次元才艺大赛

• l 第九届中国国际TOP舞团超级盛典

• l 第八届WKS-IDO国际动漫歌曲大赛

• l 第27届中国TOP COSPLAY大赛





































5. 第三届IDO动漫电音秀：二次元动漫电音秀再次热浪来袭！

小伙伴们还记得I DO漫展将动漫电音带进漫展嗨翻全场的壮观场景吗?最帅气的DJ上场，演奏最新潮的二次元电音，和小伙伴们一起来蹦迪，打call！





















也欢迎喜欢电音、会演奏二次元电音的小伙伴们前来报名DJ哟~

















6. 众多知名厂商齐聚IDO，万种动漫游戏周边汇集，众多限定产品首次发售

本届展会云集了如：天闻角川、哔哩哔哩 、网易云音乐、骏河屋、樱花日语、食之契约、奇美拉手游、康师傅绿茶等知名动漫公司参展，致力于打造帝都最热血且富有生命力的年度大型动漫盛会，满足帝都二次元动漫爱好者的需要。





















7. 十一大特色专区，满足小伙伴们交友、面基、拍照、购物、娱乐等等的小需求哦！

动漫游戏作品专区

古风仙侠群英会专区

同人及原创作品区

十大文化节专区

国内顶级动漫游戏IP活动区

泛娱乐互动区

动漫周边衍生品区

双舞台cosplay及才艺大赛专区

Coser摄影专区

自由面基专区

二次元自我娱乐展示专区













8. 十大二次元专属特色主题文化节，小伙伴们我们一起走进动漫的世界！

l 第十九届中国大型cosplay文化节

l 第十五届江湖群英会国漫文化节

l 第十届二次元游戏体验狂欢节

l 爱丽兔の秋日茶会Lolita文化节

l 中国古风仙侠游戏盛典狂欢节

l 第四届二次元动漫主题互动文化节

l 第十二届模玩手办文化节

l 第九届二次元网上直播狂欢节

l 第七届二次元全民运动狂欢节

l 第三届I DO coser摄影文化节

















9. 50余项好玩有趣的精彩互动活动免费体验，全天玩不停！

50多项精彩互动活动，大型COSER红毯走秀、超千万粉丝的国内外顶级二次元嘉宾签售见面会、多个COSER影棚实景拍摄、动漫主题乐园、枕头大战、二次元吃货节、AR/VR设备体验、正版扭蛋、游戏主题等多项超好玩的精彩活动，每项活动都会让小伙伴们流连忘返。近200家行业媒体大力支持，全国动漫爱好者将汇聚北京国家会议中心，这个国庆假期让我们一起度过一个最有爱、最欢乐、最纯正的动漫狂欢节！





























10.甜心诱人福利，小伙伴们快来开心的玩耍哦~

1)自由行再次来袭，为小伙伴们的荷包减减负

七大免票自由行：星光盛典Coser自由行；摄影师自由行；卡拉OK自由唱；宅舞Live自由行；二次元主播自由行；lo娘自由行；汉服自由行为带给小伙伴们更棒的观展体验，IDO娘为大家贴心准备了诱人福利！七大自由行让小伙伴们自由玩、自由逛、自由唱、自由跳、自由拍、自由播。如果你逛累了、妆花了，不要担心，宽敞的休息区和化妆间等你享用！还有摄影师和靓丽coser们的拍摄天堂——多主题摄影棚、10000平米超大自由摄影区等等。

2)贴心小棉袄IDO娘为您带来的现场福利

l 超大免费休息区、化妆区、6大独立更衣室，14个卫生间！

l 让小伙伴们放心暖心的“包镖”——存包处

l 中央空调不间断开放，让小伙伴们躲避高温酷暑

l 10000平米超大自由摄影专区，最好的环境、最棒的采光！

l 多种风格的主题摄影棚+爱丽兔の秋日茶会LOLITA摄影区！IDO漫展是COSER最多的漫展，来IDO的COSER、摄影师可以拍很多高质量好片哦！

l 千余件一次性应急雨衣！

l 多种消毒海绵球、创可贴、湿纸巾等医护物品保障小伙伴们安心逛展！

l 抽奖礼品送不停，还有IDO娘限量周边免费得哦！

l 国家会议中心全馆覆盖网络信号，而且配备了信号加强车哦！

l 现场还有顺丰快递哟，拿不动的宝贝有快递小哥帮忙寄回家哦！

3)摄影师和COSER的专属福利：

10000平米超大自由摄影专区，不同主题摄影棚、实景拍摄区、自由摄影区，简直是摄影师和靓丽coser们的拍摄天堂，满足摄影师和Coser们所有拍摄欲望。如果你逛累了、妆花了，不要担心，6大独立更衣室，宽敞的休息区和化妆间等你享用！还有最专业的存包团队做你的护包“保镖”，为你细心守护你的私人宝贝！最真诚、最贴心的人性化服务为你保驾护航！

更多福利，现场等你揭晓哦！！！





























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