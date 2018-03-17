国内知名声优出席天籁群音会 大角虫星梦偶像cosplay大赛助力宁波文博会

《狐妖小红娘》、《少年锦衣卫》、《黑白无双》、《仙剑奇侠传四》《画江湖系列》、《古剑奇谭》、《琅琊榜》、《大唐荣耀》、《秦时明月》…..这些耳熟目染的动画片、影视剧、游戏深受我们的喜欢，打开电视、打开收音机，听，这不是少年锦衣卫里的花常道吗？这不是画江湖里的女帝吗？这不是《大唐荣耀》独孤靖瑶吗….. 白雪岑、邱秋、之之、弋凡一大波国内知名的配音导演、演员马上就将在4月13日-4月16日中国（宁波）文化产业特色博览会出现啦~~~2018年第三届宁波文博会文化产业创新发展馆举办的中国燃情风·动漫嘉年华·天籁群音系列赛事不仅和声音领域比较专业的猫耳M站合作，更与四亿音乐用户的网易云音乐联袂上演一场畅想宁波的动漫音乐盛宴。

竹蜻蜓动漫是一家专注动漫IP整合运营、构建动漫IP变现通道的创新型动漫文化企业，做为第三届宁波文博会动漫馆的承办方，以二次元动漫游戏音乐为活动亮点，引入虚拟二次元偶像洛天依、网易漫画、大角虫漫画、龙炎文化·山海经·画狐、嗨的国乐团等符合90、00后欢迎的众多泛娱乐内容元素，同时联合国内原创漫画平台大角虫漫画举办星梦偶像COSPLAY大赛、第二届网易漫画宅舞大赛，举行动漫产业IP对接会、天籁群音声乐配音行业峰会等行业对接会，文博会文化产业创新发展馆聚焦互联网文化消费领域，同时将通过系列赛事将“天籁群音”打造成ACG二次元领域中的音乐品牌。本届文博会设八大展馆四大主题，超过50000平方米，“故宫论坛第二季之《国家宝藏》”“宁波-诺丁汉双城记“等文创论坛更是内容丰富、精彩纷呈，一带一路文化特点，创意产品，特色文化，国内外客商云集，跨越地域的精彩，2018第三届宁波文博会燃情中国风·动漫嘉年华我们期待大家！



网易漫画宅舞大赛

嗨的国乐团

2018宁波文博会7号馆（文化产业创新发展馆）平面图

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