北方正宗同人展元气漫展2.0来袭，4月14-15日国艺等你们相约

北京元气漫展第二届同人综合展定档2018年4月14-15日两天在国艺美术馆举办，期待各位小伙伴们一同来玩耍。秉承着“纯同人零盗版”的理念，此次漫展依旧严查摊主贩售物申请资格，经过几次的漫展开办，相信摊主们和游客们对我们的认真负责有目共睹，希望这次能给您们带来更好的游玩体验。

商业合作与同人摊位：

@日更计划日更姬 @实验品家庭动画 @浊水含玉 @白茶社 @矿小泉 @XP社 @bunny_rhyTHm @依文秋莉 @绯村薰薰 @零食組_寄售代理 @卷毛明叔 @莱恩呀莱恩 @花中最美是百合同人社团 @就是秦瑶瑶大野智是我头号老公 @凰翎鵷鴢_白楼印象 @4月1号炎都凹凸世界only_忘川 @翼水s @xxxciki #浮生物语工作室#

感谢各位大大们的倾情参展，贩售物信息可在CPP上【元气漫展ver 2.0】中查看。

漫展票务已开放哟！请大家用力戳一下购票！(#^.^#)

TB官方店：

【VIP票】仅在官方店贩售

https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.78.5f6317b8w8nTFz&id=565260785573&ns=1&abbucket=18#detail

【普通票】

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喵特：https://www.nyato.com/manzhan/9874/

CPP：http://www.allcpp.cn/allcpp/event/event.do?event=469

B站：即将上线

以上所有票务均为电子票，现场扫码入场即可，VIP票福利【提前一小时进场、免费存包、神秘礼包】，望大家仔细阅读商品信息后再进行购买。

摊位招募：

1.报名时间：即日起至2018年3月31日截止，本届元气漫展摊位数量有限，第一批开放40个。

2.报名方式：@CPP无差别同人站 为指定报名渠道

【http://www.allcpp.cn/allcpp/event/event.do?event=469】

NPC招募：

1.报名时间：即日起至2018年3月31日截止，名额有限，报满为止。

2.报名方式：加NPC群【616101247】，下载报名报填写后并提交到指定邮箱即可，每周会分批公布审核通过人员。

3.报名要求：必须年满16周岁，有责任心听指挥，愿意服从安排。

期待热爱二次元的小伙伴加入我们官方NPC的大家庭，不仅管水管饭还福利多多呦！加群后根据群文件的报名信息投递到指定邮箱即可，审核通过会及时予以通知。

名称：元气漫展2.0

地点：北京市东城区站前东街8号【国艺美术馆】（ps：北京站or建国门站出口出）

时间：10:00-17:00（VIP提前一小时入场）



