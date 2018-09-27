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SING女团《不羡》MV华丽上线，魔道祖师耳机高分呈现空灵嗓音

业内 狼小狼 2018年09月27日 17:38

作为高人气女团，SING女团近来可谓是相当高产，在新作《云裳谣》、《夜笙歌》接连上线后，前阵子又发布了《魔道祖师》动画最新片尾曲《不羡》的高清MV。《不羡》MV中SING女团小姐姐们唯美的献唱镜头，以及触动人心的动画剪辑，都获得了粉丝们的高度好评，直呼：“歌曲配上MV，简直不能更搭！”

SING女团《不羡》MV华丽上线，魔道祖师耳机高分呈现空灵嗓音 业内 第1张 

SING女团是“亚洲首个电子国风女团”，其凭借 “电子+国风”音乐元素在国内偶像团体中确立了一条的独特路线，至今已发行2张音乐专辑、30余首音乐单曲及近10部MV。她们在音乐中融合了大量电音与国风元素，《寄明月》、《倾杯》、《如梦令》等大热单曲更使其在古风音乐圈中凝聚了相当高的人气。

SING女团《不羡》MV华丽上线，魔道祖师耳机高分呈现空灵嗓音 业内 第2张 

《不羡》是《魔道祖师》剧情进入高潮后的最新片尾曲，它的歌词极赋画面感，“清河耀今朝花落人寂寥，兰陵傲三尺青锋灼尘嚣。纵使刀光入鞘半生孤傲，绽若云巅风雨飘摇。”短短数语之间就描绘出了魔道世家之间的纷争恩怨与儿女情长。而MV的画风也相当令人惊艳，无论是蓝忘机的回眸一望还是魏无羡的爽朗一笑，都令人印象深刻。

SING女团《不羡》MV华丽上线，魔道祖师耳机高分呈现空灵嗓音 业内 第3张 

SING女团《不羡》MV华丽上线，魔道祖师耳机高分呈现空灵嗓音 业内 第4张 

SING女团《不羡》MV华丽上线，魔道祖师耳机高分呈现空灵嗓音 业内 第5张 

SING女团空灵清澈的嗓音加上悠扬婉转的国风配乐，令《不羡》上线首日即登酷狗音乐飙升榜第二位，评论量也迅速过万。如此好歌自然要搭配好的听歌装备才能听出其中韵味，像是魔道祖师定制版的酷狗M1蓝牙耳机就很合适。魔道祖师耳机是酷狗音乐与《魔道祖师》动画，专为魏无羡与蓝忘机两大主角定制的限量版周边，自上市以来就接连三次售罄，月销量高达3000副。而在接下来的国庆长假期间，上海与武汉两地的酷狗蘑菇x萤火虫动漫音乐嘉年华上，魔道祖师定制酷狗耳机也将进行现场发售，据悉现场购买还会有额外惊喜。

SING女团《不羡》MV华丽上线，魔道祖师耳机高分呈现空灵嗓音 业内 第6张 

魔道祖师耳机分为魏无羡、蓝忘机两款，每一处设计都CP感十足。魏无羡款以雅黑为主调，蓝忘机款是蒂芙尼蓝，分别对应其在动画中的衣着颜色；两款同为全金属机身，魏无羡款耳机后有江氏家徽，线控印有红色的“魏无羡”三字，蓝忘机款耳机后为蓝氏卷云家纹，端正的“蓝忘机”三字印刻在线控上。而在音质上，魔道祖师耳机更采用“DSP+双腔体声学系统”和生物复合振膜，细腻还原真实音色，低音表现澎湃。除此以外，魔道祖师耳机磁吸1秒开关机、满电可以连续播歌10小时，IPX4防水等级等功能，更给予其极强的实用性。

SING女团《不羡》MV华丽上线，魔道祖师耳机高分呈现空灵嗓音 业内 第7张 

当前，《不羡》的MV已经在酷狗音乐等平台正式上线，而如果在天猫看的话更有《魔道祖师》红包可以拿！9月26日起，粉丝们只要上天猫酷狗店点击观看《不羡》MV，即可瓜分万元现金券，以超值优惠购得魔道祖师耳机！这对于想要深度品味《不羡》MV的粉丝们来说，无疑是一件极大的好事，因为魔道祖师音乐只有用魔道祖师耳机聆听才是最配的！

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