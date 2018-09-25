《从零开始的异世界生活》推出新动画？

不知道有多少喜欢《Re：从零开始的异世界生活》的读者老爷和我一样在等新动画的消息？当初这部动画在国内也是引起了蛮多关注的，诸位动漫爱好者叫“老婆”之声不断。最近新动画的消息没等来，倒是看到另外一条新闻：杯面品牌合味道联合《Re：从零开始的异世界生活》推出了联动动画。Emmm....这题材......就算是广告我也看了！

原视频在这里，感兴趣的朋友可以戳：

https://v.youku.com/v_show/id_XMzgzMjMyOTYzNg==.html

故事内容么要说也简单，就是爱蜜莉雅深夜指导菜月昴学习的故事。深夜学习自然是比较耗费体力比较容易饿的，饿了当然要下面吃！于是菜月昴愉快的拿出了合味道杯面...

看动画的制作，应该是合味道直接找了《Re：从零开始的异世界生活》动画原班人马合作的，该说不愧是日清旗下的品牌么，做起宣传来又壕又任性，羡慕！嫉妒！大写的服！传闻剧本还是邀请的原作者——轻小说家长月达平老师参与创作，感觉当动画番外篇看都没问题，毕竟原作者已经钦定过了。

印象中合味道这个品牌貌似脑洞一直比较大的，在年轻人之间也比较受欢迎，大概就是冲着这块市场去的吧？反正我自己也挺喜欢这个牌子的，当然除了这些联动最主要是因为好吃（咳咳）。

记得去年他们曾经联动《银魂》推出过3话特别篇，内容大概就是万事屋一行到上海出差的故事，《银魂》故事本身就无厘头了，当时联动的故事更是让人笑抽，没看过的同志强烈推荐看一看。除此之外合味道还结合了《银魂》中诸位角色的爱好和特点推出了草莓牛奶海鲜味一类的限定款，莫名对这次联动更期待了...

除了动画本身，这次联动还有个小细节，爱蜜莉雅对菜月昴表示不被帕克发现的话偷偷吃一杯合味道也没问题，但是因为叉子和面饼及调料放在一起，手上肯定会沾染上气味的。新版的合味道升级添加了一个全新的内盖设计，将叉子与下面的调料、菜料、面饼分开放置，享用美味更加方便和快捷。感觉这个新设计倒是真的蛮不错的，以后可以直接吃干抹净完事儿了，好评到爆啊！

话说之前《银魂》都成系列的推出特别篇了，这次《从零开始》想来应该不止这一集动画，也会有别的啥后续吧？毕竟现在的故事里才出现了爱蜜莉雅，其他诸如雷姆啊拉姆啊一类的角色都还没登场呢，很期待啊！

也不知道这次合味道会不会也推出《Re：从零开始的异世界生活》的联动款杯面啥的，到时候一次性买个几大箱，爱蜜莉雅一杯、拉姆一杯、雷姆一杯...小孩子才做选择，我全都要.JPG！