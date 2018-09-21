来自电影《影》的品牌文化全体验





9月20日，《影》邀中秋品牌体验日在北京举行。

张艺谋执导的电影《影》讲述了一个傀儡替身努力寻回自由的人性故事。电影展现了导演独特的东方美学和文化内涵，在近期的威尼斯电影节和多伦多电影节上广受好评。

品牌体验日上，现场嘉宾观看了纪录片《张艺谋和他的“影”》，这部纪录片以院线电影的制作标准，揭秘了电影诞生幕后各工种的辛劳，更展示了中国电影人的风采。该纪录片将与电影同期于10月5日上映，创造了全新的观影模式。

今年，乐创文娱发布了全新的商业模式——飞轮模式。该模式主张以电影业务为核心打造IP品牌，与文学、文旅、互联网视频、游戏、消费品等领域实现跨界联营，而电影《影》是飞轮模式的首次实践落地。

在品牌体验日上，现场嘉宾体验了基于《影》品牌打造的文学、漫画、游戏、消费品，不只是“观影”，更收获了一次中国风的生活方式的沉浸式体验。

据悉，由张艺谋执导，邓超、孙俪、郑恺、王千源、胡军、王景春、关晓彤、吴磊主演，乐视影业（北京）有限公司、上海腾讯影业文化传播有限公司、完美威秀娱乐（香港）有限公司出品，博纳影业集团股份有限公司、香港腾讯影业有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、浙江博地影视有限公司联合出品的动作剧情电影《影》，预售已全面开启，将于2018年9月30日正式上映。

不一样的纪录：感受电影诞生的经历与影人匠心

近期，电影《影》先后在威尼斯国际电影节、多伦多电影节展映，获得业内人士及媒体的一致赞誉。在两个电影节的首次展映结束后，获得了观众长达6分钟的掌声。在全球知名影评网站的评分中，《影》获得IMDB7.7分、烂番茄88%新鲜度、metacritic评分88分，被誉为张艺谋迄今为止最美丽、最惊艳的电影作品。

为什么《影》能够获得全球认可，它是如何炼成的？这是所有观众好奇的问题，也是电影片方希望为观众解答的问题。因此，一部在电影拍摄过程中同步摄制的纪录片《张艺谋和他的“影”》应运而生。

这是一部通过高规格内容制作、引入故事片情节结构、导演与多名主创双线叙事的纪录片。它按院线电影标准制作，拥有院线电影的质感，不是电影的附属，而是一次独立与升华。

纪录片电影让观众了解了一部电影从创作冲动到一点点形成、成长最终构建完成的全过程，见微知著，以小见大，用一部电影的诞生展现了中国电影事业的横截面。

纪录片不仅讲述了张艺谋的创作历程，也展现了摄影、造型、美术、灯光、道具等电影制片产业链上所有工作者的辛勤付出，通过揭秘顶尖剧组的工作流程，传达中国电影界多工种的匠人精神，彰显了真实的中国电影人风采，被誉为一部为中国电影人“正名”之作。

在纪录片观影结束后，导演张艺谋出现在观众互动现场，不少观影者表示，在观看了这部记录匠心之作后，对于电影《影》更加好奇，希望尽快能在影院中一睹电影正片风采。现场同时有四名剧组工作人员到场，张艺谋向他们送上中秋礼物以及节日祝福，他表示，一部电影作品的诞生是所有为电影辛劳工作者共同的汗水结晶。

据悉，10月5日，《张艺谋和他的“影”》这部电影纪录片将与电影《影》同档期上映。

不一样的“观影”：感受文化品牌的魅力与多重体验

当前，中国电影产业已经进入文化价值时代，只有具有深刻文化内涵的电影，才对观众具有品牌价值。同时，对于观众而言，电影已经不再只是“观影”本身，而是成为了一种综合的文化价值体验。

电影《影》具有深刻的文化内涵，展现了中华文化的独特魅力与东方美学，是一部将中华文化体系进行综合呈现的电影。因此，出品方基于《影》的文化价值，将其打造为一个文化品牌，与文学、漫画、游戏、食品、保健品、服饰、美妆产品等领域的合作伙伴跨界联营，通过文化价值赋能，带来品牌的多重体验。可以说，《影》不止好看，还好吃、好玩、好用……覆盖了观众生活的各个维度。

在文学领域，《影》与中文在线及其旗下17K小说网合作的同名网络小说，与筑梦坊、小明太极合作，看漫画、漫客栈、知音漫客等多家漫画平台上线同名改编漫画，讲述境州与子虞的前世今生，通过另一种艺术形式向小说迷、漫画迷展示《影》的内涵。

在游戏领域，《影》将与网游《天龙八部》和《天涯明月刀》跨界联营，《天龙八部》中将诞生一个新的武林门派——“影”派，玩家可以扮演电影中的角色人物，体验纵横武林的快感。《天涯明月刀》则为 “影”开发了系列角色服装（游戏道具）。

现场，《影》的同名微信小游戏也正式向嘉宾开放体验，这款极易上手的小游戏让玩家们轻松体验到了《影》背后的武侠世界的魅力。

时值中秋这一中华传统文化佳节，《影》出品方联手新生代甜点品牌—集甜社，结合电影中国风的泼墨情思，打造了一款流心月饼。此外，《影》还与中茶公司合作推出了一款限量普洱茶，以及独具水墨风的”影青“茶杯。

在服饰领域，《影》与京东跨界联名计划JDX、先锋设计师品牌密扇合作打造了三方跨界联名款系列棒球帽、卫衣、夹克，将传统的水墨风与太极元素融入现代时尚。

同时，《影》与芊墨品牌合作打造了“芊影日月”护肤产品；《影》与植美村&安尚秀合作打造的BB霜及定制礼盒；《影》与Rifold膳食保健品合作打造了两款保健品；《影》与姜多多合作打造的洗护系列洗发水也在现场邀请嘉宾体验。

9月20日的《影》品牌体验日，电影《影》携手所有联营品牌，为现场嘉宾们创造了一个全新的观“影”方式，也带来了一场中国风的文化生活的沉浸式体验。