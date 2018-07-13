喵图AI点燃二维动画进化引擎

自1906年美国人制作了第一部动画短片开始，二维动画已经度过了110余年。从早期的黑白动画到彩色动画，从赛璐璐胶片创作到电脑数字手绘，二维手绘动画创作技术已经到达了一个顶点。创作介质的改变，绘画工具的进步到没有让二维动画跳出人工的桎梏。二维动画技术基本停滞的当下，每一次惊艳画面的作品诞生，都是靠更多的创作者、更多的工时完成的。伴随着老牌动画厂迪士尼解散二维动画工作室，二维动画领域似乎看见了衰退期出现的影子。然而数字技术的发展，让动画的种子长出了另一颗参天大树——三维动画。

上世纪80年代，伴随着计算机的发展、数字特效的进步，一种全新的动画形式萌芽出现了。直到1995年第一部三维动画长片《玩具总动员》的公映，标志着这课萌芽开始茁壮成长。从九十年代末期至今日都是计算机硬件长足发展的时期，伴随着计算能力的不断增长，三维以超乎想象的速度进化着。迈过21世纪的第一个10年之后，随着游戏图像的发展，三维渲染引擎也以前所未有的速度完成了下沉。而在可预见的未来，图像精度更高、渲染速度更快的三维技术还会不断涌现，与此相对的二维技术的止步不前更为明显。

当计算机行业将视线聚焦在三维技术的正常进步上，有这么一家公司将目标锁定在了二维上。一家诞生自中国本土的AI科技公司——喵图科技。作为国内首家将二次元与AI技术进行结合的公司，喵图科技给二维动画的技术进化点燃了第一把火炬。对于二维动画，喵图科技选择的第一个突破口是智能上色，传统上色一直是动画行业的劳动力密集部分，从业人员的工作重复性较高，而同一部作品的色彩风格、笔触一致性较高，可以说是最适合使用AI技术进行攻坚的领域，为了让受众更直观的体会AI智能上色的强大，喵图科技开发了一款针对C端用户的app——喵图app。在这个app里用户可以直接体会到魔法上色的乐趣。

现在，喵图科技在算法、工程实现上做更多的努力。功能更强大、更完善的B端产品已经在开发之中。未来喵图科技的AI技术将为二次元领域，无论是动画还是漫画，带来更多的实用性产品。二维技术的进化引擎已经被喵图科技点燃。