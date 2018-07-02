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2018四月日产新番报告：国内引进45部 超能力女儿夺冠

业内 狼小狼 2018年07月02日 14:36
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DoNews互娱6月30日消息（记者 王诗诗）

2018年，日产四月番共上线60部，国内引进45部。B站一家独大，共引进28部番剧，有6部获选四月番TOP10。

日本方面，feel.、TMS Entertainment、WHITE FOX、BONES、

david production、A-1 Pictures、Studio 3Hz、GONZO、

CloverWorks、动画工房这十间动画公司打造的作品入榜TOP10。

以下属性的作品入榜率较高：漫改动画、奇幻恋爱、运动类题材作品。

45部引进番剧则有以下特点：新作动画占七成，漫改作品过半，奇幻、恋爱、运动、搞笑、泡面番、喜剧、音乐类内容产出较多，BONES、GONZO、J.C.STAFF、SUNRISE、TMS Entertainment五家动画制作公司产出活跃。

纵观日产4月番整体，最突出特点是如银河英雄传说、足球小将、甜心战士等老IP的重制、“复兴”。

参考各番剧在各平台的播放量、口碑评分、收藏量评论量、微博粉丝数话题数、搜索量等数据，DoNews列出了45部引入番剧中的人气作品TOP10。

2018四月日产新番报告：国内引进45部 超能力女儿夺冠 业内 第1张

据统计，这10部人气作品呈现以下特征：

新作7部，续作3部

2018四月日产新番报告：国内引进45部 超能力女儿夺冠 业内 第2张

10部人气作品中，其中，新作动画7部，续作动画3部。

7部新作动画：《黑社会的超能力女儿》、《MEGALOBOX》、《足球小将》、《宅男腐女恋爱真难》、《妖怪旅馆营业中》、《女神异闻录5》、《多田君不恋爱》。

3部续作动画：《命运石之门0》、《我的英雄学院第三季》、

《刀剑神域 Alternative GGO》

事实上，45部引进番剧中，新作动画占总体71%，续作动画占总体29%。TOP10榜单的新作动画和续作动画数量比与总体比例一致。由此表明，对于新作动画和续作动画，观众没有明显偏爱。

4部漫改，游戏改、小说改、原创番剧各2部

2018四月日产新番报告：国内引进45部 超能力女儿夺冠 业内 第3张

创作形式方面，榜单上80%的番剧为改编之作，其中，漫改番剧数量占40%，小说改编番剧、游戏改番剧数量各占20%，原创番剧数量占20%。

而45部引进番剧中漫改、小说改、游戏改、原创占比分别为53%、13%、16%、16%。从入榜率看，小说改编、游戏改编以及原创作品还有挖掘、上升空间。

4部漫改番剧：《黑社会的超能力女儿》、《我的英雄学院第三季》、《足球小将》、《宅男腐女恋爱真难》。

2部小说改编番剧：《刀剑神域 Alternative GGO》、《妖怪旅馆营业中》。

2部游戏改编番剧：《命运石之门0》、《女神异闻录5》。

2部原创番剧：《MEGALOBOX》、《多田君不恋爱》。

题材：奇幻、恋爱、运动类内容讨喜

2018四月日产新番报告：国内引进45部 超能力女儿夺冠 业内 第4张

题材、类型方面，入榜作品呈现以下关键词：喜剧、运动、科幻、奇幻、恋爱、美食。

分析榜单TOP10发现，奇幻、恋爱、运动标签出现的次数较多，这三大类型的内容较受用户喜欢。

TOP10 IP呈现出的标签类型以及标签出现的次数具体如下：

奇幻（5）、 运动（2）、恋爱（2）、喜剧（1）、科幻（1）、美食（1）。

而45部引入番剧中，以下标签出现的次数最多：

奇幻（19）、恋爱（5）、运动（5）、搞笑（4）、泡面番（4）、喜剧（3）、音乐（3）。

由此可见，恋爱、运动题材作品入榜率较高，比奇幻类作品更受欢迎。

制作方

制作方面，feel.、TMS Entertainment、WHITE FOX、BONES、

david production、A-1 Pictures、Studio 3Hz、GONZO、

CloverWorks、动画工房这十间动画公司打造的作品入榜。

各平台番剧上榜成绩：B站6部上榜，爱奇艺4部上榜

2018四月日产新番报告：国内引进45部 超能力女儿夺冠 业内 第5张

纵观榜单，B站上榜6部，其中4部为独播作品；爱奇艺上榜4部，其中2部为独家作品；腾讯视频该季度唯一引进的1部独播番剧《命运石之门0》位列第三；芒果TV该季度唯一引进的1部独播剧《足球小将》位列第五；优酷视频上榜作品1部，上榜作品为《我的英雄第三季》，但该剧B站和爱奇艺也有引进。

B站独家引进的《黑社会的超能力女儿》和拳击题材原创动画《MEGALOBOX  》分别夺得榜单第一二位，腾讯视频独家引进的 《命运石之门0》夺得榜单第三位。

在优酷、B站、爱奇艺三平台播放，有前两季观众基础的《我的英雄学院第三季》位列榜单第四。

芒果TV独家引进，时隔25年，重制版《足球小将》，爱奇艺独播的《刀剑神域 Alternative GGO》，以及B站和爱奇艺双平台引进的《女神异闻录5》凭借前作、原IP庞大的粉丝基础，成功挤入榜单。

此外，B站独播的两部恋爱题材作品《宅男腐女恋爱真难》、《多田君不恋爱》和爱奇艺独播的新作动画《妖怪旅馆营业中》也成功进入榜单。

值得注意的是，半次元独家引进的重制版《银河英雄传说》因播放数据不详，没有与其它番剧角逐TOP10，但从豆瓣评分、微薄话题搜索等数据上看，该作在四月番中有不俗反响和话题性。

45部引进番剧特性

据统计，国内引进的这45部番剧呈现以下特征：

新作动画占总体71%，续作动画占总体29%。

创作形式方面，原创番剧占总体16%，改编作品占总体84%。其中，漫改番剧凭着原作粉丝基础和改编的可操作性，占总体53%，游戏改编作品占总体16%，小说改编作品占总体13%，绘本改编作品占总体2%。

题材类型方面，45部引入番剧呈现以下关键词：科幻、战争、恋爱、后宫、奇幻、日常、运动、治愈、喜剧、泡面番、音乐、历史、冒险、犯罪、搞笑、美食、机战、萌系、校园、偶像。

其中，奇幻、恋爱、运动、搞笑、泡面番、喜剧、音乐这七大标签出现的次数最多，各标签出现的次数情况具体如下：奇幻（19）、恋爱（5）、运动（5）、搞笑（4）、泡面番（4）、喜剧（3）、音乐（3）。

制作方方面，BONES、GONZO、J.C.STAFF、SUNRISE、TMS Entertainment五家动画制作公司各有两部片子成功引入国内。

豆瓣评分方面，11部番剧在豆瓣页面上暂无评分，6部番剧豆瓣评分在9分以上，7部番剧评分集中在8～9分，10部番剧豆瓣评分在7～8分，6部番剧豆瓣评分6～7分，5部番剧评分在6分以下。

各平台播放数据

各平台播放数据方面，B站播放量TOP5依次是《黑社会的超能力女儿》、《MEGALOBOX》、《我的英雄学院第三季》、《宅男腐女恋爱真难》、《女神异闻录5》。

爱奇艺播放量TOP5依次是《刀剑神域 Alternative GGO》、《妖怪旅馆营业中》、《我的英雄学院第三季》、《装刀凯》、《偶像活动Friends!》。

优酷播放量TOP5依次是《我的英雄学院第三季》、《装刀凯》、《全金属狂潮第四季》、《冷然之天秤》、《敦君与女朋友》。

腾讯视频独播番剧《命运石之门》播放量超5800万，芒果TV独播番剧《足球小将》播放量超6200万。

写在最后：日本动漫文艺复兴进行时

2018年，对于日本动漫界和日漫爱好者而言是激动人心的一年，《魔卡少女樱》、《幽游白书》、《中华小当家》、《圣斗士星矢》等经典作品均以各自方式回归。

“日本动漫的一次文艺复兴”，这一说法在陆续完结的四月番中表现更甚。重制版的《银河英雄传说》、《甜心战士》、《足球小将》，《命运石之门》、《鲁邦三世》、《全金属狂潮》、《鬼太郎》等系列动画时隔多年推出续作， “有生之年”系列在不断壮大中。（完）

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