《执剑之刻》将跨次元的主题乐园搬到CP22，人气爆棚！

历时两天(5月19日~20日)的第22届上海Comicup魔都同人祭(CP22)终于圆满落下了帷幕。期间，由拾梦文化倾力打造的女性向手游《执剑之刻》带来了不少惊喜。展台持续人气爆满，堪称全场最佳。

《执剑之刻》此次参展以“春阳花见，现世之约”为主题，邀请粉丝们共度这次浪漫的线下约会。在现场，《执剑之刻》把漫展做成了主题公园，高度还原游戏人气满满。展台不仅重现了游戏中绮丽浪漫的和风场景，还把游戏中的人气角色和NPC带到现场，与玩家进行亲密互动，力图将游戏中的浪漫美好还原，满足粉丝们想要更贴近游戏的心愿。

再现游戏绮丽风景 与粉丝现世相约

今年3月底，《执剑之刻》开启了首次测试，第一次将游戏内容向玩家公开，就迅速以浪漫和风、唯美立绘、丰富内涵的剧情以及轻松多样的玩法赢得了大量好评。其中，游戏中各细节包括场景建筑、人物设定、对话背景、服饰道具等设计，参考了大量日本历史史实和文化古迹，点燃了不少考据党的研究热情。

在《执剑之刻》游戏中，作为玩家开启游戏旅程，和承载了战后疲劳归来的武士的大本营——「本阵」，其原型正是日本世界遗产建筑日光东照宫。在CP22现场，《执剑之刻》官方希望把这份寄托了旅程开启，和心灵归宿的概念重现，现场复刻“日光东照宫”。其经典元素，如黑金配色、斗拱造型、德川家徽等，都一一微缩复刻至现场。

在红枫的映衬下，华丽唯美的和风建筑迅速引来大量观众在现场围观拍照，不少参加过首测的玩家也纷纷表示感觉好像回到了“家”。

游戏角色线下初登场 亲密互动重现浪漫邂逅

唯美的人设是《执剑之刻》一直颇受粉丝追捧的重要原因之一。《执剑之刻》中有五十多位个性十足颜值满分的角色，颜值PK、性格萌点都是粉丝们平日津津乐道的话题。本次CP22，《执剑之刻》游戏中的几位高人气角色穿越到现场，与到场粉丝来了一场浪漫之约。

每天两场的舞台活动中，大量热情的粉丝围聚在舞台周围，纷纷报名想要上台跟角色Coser进行游戏互动。官方也准备了轻松的游戏和丰富的奖品，不仅满足粉丝们想要亲近心仪角色的心愿，也让大家周边礼品拿到手软，满载而归。

此外，玩家在游戏中最喜欢的两位人气NPC：芝右卫门狸和河童，也化身为近两米高的超大玩偶形态，在CP22现场举行了首个大型“粉丝见面会”。

芝右卫门狸和河童摇晃着胖乎乎的身体跟大家招手卖萌，不仅小孩子拉着他们不停互动，连成年人都欲罢不能争相拍照，只要出现就瞬间成为全场焦点。

《执剑之刻》此次在CP22现场开启了诸多周边的公开贩售。游戏中让人又爱又恨、被玩家戏称为“黑心商人”的行脚商此次也出现在现场，帮助大家挑选及购买。

每天的特定时间点，人气coser、芝右卫门狸、河童以及行脚商一起，组成巡游队伍，从“东照宫”出发开始游场。沿路互动并派发福利，收获大量关注。

芭蕉老师首开课 俳句课堂受追捧

《执剑之刻》游戏中的松尾芭蕉老师也是受到玩家喜爱的人气角色。在这次展会中，《执剑之刻》把芭蕉老师在游戏中经常与玩家的互动形式—俳句小课堂搬到了现场，用自由有趣的方式教大家一秒化身俳句之神，让大家领略到日本俳句的文化魅力。

限定周边首度登场 回应粉丝应援力量

在上一届CP21中，《执剑之刻》发起了角色周边化应援，由粉丝们选出希望周边化的角色。在CP22，《执剑之刻》满足了粉丝们的应援呼声，粉丝们卖力应援支持的角色周边终于登场了。

这些周边包括限定抱枕、浴衣立绘长毛巾、超大鼠标垫、角色折扇等，绝对是夏日逛展必备佳品!同时，官方贴心的准备了诸多参与方式简单的小活动，希望大家都能满载而归。

关注官方微博，就可以领取大纸袋和萌萌哒NPC小凉扇，而关注官方微信就可以免费参与扭蛋机抽奖，小伙伴们纷纷表示中奖率超高，成功弃非入欧。

公测预约开启 许下再会之约

5月18日，《执剑之刻》在腾讯、Taptap、Bilibili三个平台上正式开启先行预约，对于广大苦等多时的粉丝而言，绝对是超级重磅好消息。自从首测结束后，不少玩家都在急切等待公测的日期，希望能再度体验游戏。

此次CP22，《执剑之刻》在现场也准备了游戏试玩体验，实装了包括花江夏树、石川界人、八代拓、岛崎信长等超人气声优的游戏语音，陆续更新的游戏内容让粉丝们欲罢不能，也让各位CV厨们大呼过瘾!

CP22已在现场观众满溢的热情中落下帷幕。可以发现，在今年CP22现场已有不少女性向手游厂商参展。从2017年起，女性向手游一直呈现爆发式的增长，游戏数量逐步递增的同时，玩家对于游戏体验的要求也在攀升。尊重玩家、积极提取玩家意见和建议、尽力满足玩家需求，是游戏厂商长久发展的不二准则。

《执剑之刻》作为一款集合了角色互动养成、家园生活与即时战斗冒险等玩法的浪漫和风RPG游戏，在保证玩法多样性的同时，力图将轻松、浪漫的游戏体验带给玩家。期待拾梦文化这支深耕二次元及女性向游戏市场多年的团队，能凭借独具匠心的设计，尊重玩家积极听取意见的运营，打动越来越多的玩家。

期待公测正式开始后，《执剑之刻》更多游戏内容能够逐步解禁，为广大玩家带来更多惊喜和福利。