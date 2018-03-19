爱奇艺《万古仙穹》第二季上线 持续构建头部动漫IP矩阵

3月15日，由爱奇艺出品的玄幻动漫《万古仙穹》第二季正式开播，动画上线不到一小时，播放量突破千万，刷新此前爱奇艺自制独播动漫的播放记录。《万古仙穹》第二季融修仙、博弈、谋略、爆笑、虐恋等元素于一体，并创新引入戏曲唱腔等中国传统元素，是继《灵域》《神明之胄》《剑王朝》等作品之后爱奇艺匠心制作的又一部动漫系列IP。据悉，《万古仙穹》第二季继续沿用第一季的差异化排播模式，于每周四早8：00更新，VIP会员抢先看一集。

动漫《万古仙穹》第二季根据17k小说网点击最高的同名小说改编，由国内老牌动画公司ASK Studio制作，北斗企鹅工作室担任配音团队。为更好地将戏曲与二次元融为一体，爱奇艺特邀国家一级京剧演员刘魁魁参与配音指导，力求向用户传达最原汁原味的戏曲精神。通过京剧文化的引入，爱奇艺《万古仙穹》第二季进一步打破二次元与三次元、青年文化与传统文化边界，推动泛娱乐产业的蓬勃发展。



打造优质内容和差异化服务是爱奇艺的核心战略之一。通过对市场的精准把控与前瞻预判，爱奇艺秉持着“精品化”的动漫自制理念，以“制片人模式”先后打造出《灵域》《神明之胄》《龙心战纪》等众多精品国漫。截至2017年，爱奇艺上线播出6部系列动画，共计14季作品，总播放量突破18亿。此番，《万古仙穹》第二季从戏曲和围棋切入，以戏曲唱腔及变脸等中国传统元素，向年轻群体展示传统文化魅力，实现用户圈层覆盖最大化的同时，进一步丰富了爱奇艺头部动漫IP矩阵。

近年来，动漫产业快速发展，视频平台已成为动漫IP增值的有力推动者。由艺恩发布的《中国动漫行业IP价值研究报告》指出，动漫二次元用户以90、00后用户为主，付费渗透率极高。随着90、00后步入社会，二次元群体消费潜力将进一步释放。作为优质视频资源的输出大户，爱奇艺通过《万古仙穹》等优质自制动漫内容及《航海王》《龙珠超》等经典版权动漫作品，在丰富平台动漫矩阵过程中，持续激活优选动漫内容的付费市场。



在此前的试映会上，影星吴奇隆表示，未来将参与《万古仙穹》影视化改编的制作，努力为用户带来更加精彩的影视作品。在90、00后付费潜力需求与IP全产业链开发的双向驱动下，爱奇艺动漫IP的商业逻辑正在日渐完善，未来将继续为广大泛次元用户提供更多更好的动漫作品。