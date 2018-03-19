Hi, 请登录

爱奇艺《万古仙穹》第二季上线 持续构建头部动漫IP矩阵

业内 狼小狼 2018年03月19日 10:53
标签：       

　　3月15日，由爱奇艺出品的玄幻动漫《万古仙穹》第二季正式开播，动画上线不到一小时，播放量突破千万，刷新此前爱奇艺自制独播动漫的播放记录。《万古仙穹》第二季融修仙、博弈、谋略、爆笑、虐恋等元素于一体，并创新引入戏曲唱腔等中国传统元素，是继《灵域》《神明之胄》《剑王朝》等作品之后爱奇艺匠心制作的又一部动漫系列IP。据悉，《万古仙穹》第二季继续沿用第一季的差异化排播模式，于每周四早8：00更新，VIP会员抢先看一集。

爱奇艺《万古仙穹》第二季上线 持续构建头部动漫IP矩阵 业内 第1张

　　动漫《万古仙穹》第二季根据17k小说网点击最高的同名小说改编，由国内老牌动画公司ASK Studio制作，北斗企鹅工作室担任配音团队。为更好地将戏曲与二次元融为一体，爱奇艺特邀国家一级京剧演员刘魁魁参与配音指导，力求向用户传达最原汁原味的戏曲精神。通过京剧文化的引入，爱奇艺《万古仙穹》第二季进一步打破二次元与三次元、青年文化与传统文化边界，推动泛娱乐产业的蓬勃发展。


　　打造优质内容和差异化服务是爱奇艺的核心战略之一。通过对市场的精准把控与前瞻预判，爱奇艺秉持着“精品化”的动漫自制理念，以“制片人模式”先后打造出《灵域》《神明之胄》《龙心战纪》等众多精品国漫。截至2017年，爱奇艺上线播出6部系列动画，共计14季作品，总播放量突破18亿。此番，《万古仙穹》第二季从戏曲和围棋切入，以戏曲唱腔及变脸等中国传统元素，向年轻群体展示传统文化魅力，实现用户圈层覆盖最大化的同时，进一步丰富了爱奇艺头部动漫IP矩阵。

爱奇艺《万古仙穹》第二季上线 持续构建头部动漫IP矩阵 业内 第2张

　　近年来，动漫产业快速发展，视频平台已成为动漫IP增值的有力推动者。由艺恩发布的《中国动漫行业IP价值研究报告》指出，动漫二次元用户以90、00后用户为主，付费渗透率极高。随着90、00后步入社会，二次元群体消费潜力将进一步释放。作为优质视频资源的输出大户，爱奇艺通过《万古仙穹》等优质自制动漫内容及《航海王》《龙珠超》等经典版权动漫作品，在丰富平台动漫矩阵过程中，持续激活优选动漫内容的付费市场。


　　在此前的试映会上，影星吴奇隆表示，未来将参与《万古仙穹》影视化改编的制作，努力为用户带来更加精彩的影视作品。在90、00后付费潜力需求与IP全产业链开发的双向驱动下，爱奇艺动漫IP的商业逻辑正在日渐完善，未来将继续为广大泛次元用户提供更多更好的动漫作品。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论