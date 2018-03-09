三昧动漫——深耕漫画IP影视化新机遇

从2015年起，以《大圣归来》《大海鱼棠》等一系列国风动漫再次进入公众视野，成为国内主流媒体关注的焦点。借着这个市场和文化的契机，三昧动漫工作室，向国风动漫市场进军。





三昧动漫作为第三届“互联网＋”大赛全国金奖获得者，是专注创作、运营原创漫画IP的BC2BC平台，以00后作为目标用户群体，90后为核心用户群体。想要以纯粹的中国文化与二次元表现手法相结合的形式，唤醒年轻漫画一代的闪光力量，让属于中国的二次元文化与传统文化得以发扬与传承，让更多的年轻人关注到真正意义上的中国风格漫画。





三昧动漫的经营模式是以创作者、工作室、公司自行或邀约上传作品，经过专业编辑团队分类后，进入不同板块，从而实现平台阅读、转化、孵化等价值转化功能。力求构建“多维度创作者服务模块、立体打造原创IP价值模块、产业链体系化人才培养模块”三位一体的原创漫画多元化布局新生态，为漫画原创者提供市场解决方案，打造精品IP多元可视化产业链。





在内容方面三昧工作室创作的多是以中国神话故事为蓝本的作品。目前已推出像《四圣传》、《杀蜡》、《诡异志》、《诡念人间》等作品，积累培育了一大批优秀的作品和作者，未来三昧动漫还将专注于漫画的影视改编。

国漫不是崛起，而是复兴；需要的不是热血和口水，而是定力。抱着这样的梦想，三昧动漫的团队走到了一起，点燃国漫星原上的每一颗火种，便是我们的目标！