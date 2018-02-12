《雄兵连》点击破8亿，上线10分钟VIP点击超100万！

自动漫产业进入快速发展期，行业发展风起云涌，优秀的动画作品与日俱增，为了抓住国内动画行业的先机，每一部动画背后都承载着制作公司的心血。可在当今每个季度都会有大量动画作品产出的时代，如何让一部作品脱颖而出吸引到更多的关注呢？





在2018年的 2月8日迎来首播的国漫《雄兵连之乾坤篇》就在题材上占据了先天优势，加上该动画前两阶段“天河战役”“雄芯篇”的系列作品铺垫和超神影业多年来雄厚的粉丝群众基础，《雄兵连之乾坤篇》在首日恢复更新的24小时内， VIP用户点击超过1500万，《雄兵连》总专辑累计播放量已突破8亿，一举拿下腾讯视频动漫热搜榜第一名！贴吧热议榜单前五！引发国漫粉丝们的高度议论，横扫各大平台国漫排行榜！





《雄兵连》主打国内首部3D军事科幻动画作品，在行业内是先驱之作，主要讲诉的是在神河宇宙中，以“银河之力”葛小伦为第一视角，带我们揭开拥有神河基因的雄兵连在各星系文明与神秘的虚空世界之间，保家卫国、追寻自我的科幻战争故事。有了前两篇作品的伏笔，再观2月8日更新的《雄兵连之乾坤篇》，其中庞大的世界体系，各方外星文明的构造和社会体系显而易见，当事先埋好的脉络和线索，在“乾坤篇”中一 一展开的时候，相信将会掀起一轮人气的爆点。

军事融合科幻，让科学思想突破空间的隔阂抵达拥有外星文明的战场，也许是目前《雄兵连》系列最好的定位和描述。





在动画中，微型虫洞运载技术和暗能量物质解密技术的应用是最大的特色，这也是很多动画中没有的内容。剧中拥有诺星基因的女性角色“蔷薇”的能力更直接是虫洞运载技术战略运用，让人不禁思考起虫洞现实化的可能性。而对于高深莫测的暗能量物质，在剧中也有着独特的解说。

通篇下来，整剧背景有着中国特有的建筑气息，《雄兵连》中尤为重要的“天河战役”，更是取景动画制作方超神影业的所在地广东省广州市天河区，进行全方位的抗战抵御外星入侵；在“雄芯篇”中也一度出现类似四合院的建筑，场景凸显城市之美的同时，也显示出现代科技与城市文明的完美交融。





在角色动作上，运用国际先进动捕技术“VICON”光学运动捕捉系统，令每一个角色的行为看起来和真人无异，解决了3D建模技术上动作僵硬、不真实等的问题，给观众带来更好的视觉体验。因为是科幻战争题材，全剧整体色调与动画主色调完美契合。战争后的断壁残垣、久经沙场的战士面容刻画和漂浮宇宙中那些灰尘粒子无一不给人一种苍凉感，而男主葛小伦随着战争变得愈加成熟的模型更在剧中给人最直观的感受。





截至目前，在《雄兵连之乾坤篇》新出的一集中，卡尔提出推倒天使神权主义，迎接虚空世界的理念；天使冷在与洛宁的战斗中基因引擎坏死，殒命战场；饕餮通过死神卡尔获得虚空之心，能力大增；天刃7号燃起熊熊火焰，天使彦下落不明！战况再度升级，战争的导火线一触即发，死神抵达虚空的目的能否实现？葛小伦登上天刃7号后会发现什么？怜风担当总指挥能否让雄兵连扭转时局？即刻起，去腾讯视频把这部作品加为收藏并设置更新提醒，在未来每周四中午12点更新的内容中寻找答案吧！