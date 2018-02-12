爷爷你最喜欢的那部热血军事国漫《雄兵连》更新啦！

最近趁着年假的档期，很多动画biubiubiu地都开播了，常驻二次元，热爱动漫文化的小编，当然也习惯性码住一些感兴趣的动画，一时间记录更新动画的小本本里就密密麻麻地布满了字。在众多的动画，小编点开了一部让小编无法自拔的动画，它就是《雄兵连》……





历经两个月的等待，在小年那天，小编迎来了《雄兵连》第三阶段“乾坤篇”的放送......当中午全家人都坐在饭桌上吃饭聊天时，小编刷了刷手机，估摸着快12点了，小编擦了擦手,把碗筷放好，就把电脑打开，火速调到腾讯视频，进入熟悉的界面。



当动画前奏响起的时候，胸腔中的那股热血似乎又重新燃烧起来….拥有神河基因的雄兵连们穿梭在各星系文明与神秘的虚空世界之间的战争场景，在小编脑海里一片片地过。还记得第二阶段“雄芯篇”中葛小伦一人回到地球与赵信重逢，通过炙心开启“雄芯”；还记得那会蕾娜被饕餮封锁能量扔回地球；还记得最后那一幕历经千辛葛小伦与刘闯在北之星相遇后，那静默的团聚….





让小编等候多时的“乾坤篇”，一点都没有让人失望，依旧 “高质量”“高帧数”“ 有内核！在新出的《乾坤篇》第一集中，之前一直战斗力为谜的饕餮王，居然在新出的一集中获得卡尔授予的“虚空之心”，能力大增！眼看着众多的天使小姐姐们在与饕餮们的星际战争中毫无反驳之力，心情气到不行时，一个分镜过来就是一个跳着老年disco的男天使华烨…..





真是又气又好笑，觉得华烨这个总想颠覆“正义秩序“，开启自己后宫佳丽三千的反派还真有意思，会跳舞、会聊骚、笑起来又爽♂朗，总是在一些严肃和壮烈的场景中突然语出惊人说要摸天使妹子们的大胸！真是羞红了小编的老脸！





结果，在这一系列的粗鄙发言后，华烨成功地在不断招大部分粉丝仇恨的同时，也让小部分粉（bian）丝（tai）对华烨这个反派的人设产生了微妙的变化，出现了下面的这种让人猝不及防的情况….





Emmmm也许是黑到深处变成爱了吧？





随着第一集的片尾曲的响起，看着那一行缓慢滚动的字幕，随着身体的一阵抖动，一切都变得索然无味，心中的疑问却多了起来！目睹悬挂在空中燃烧的天人，雄兵连们该做出什么行动？卡尔能否顺利迎接虚空世界？天使彦又去了哪？在这一系列的沉思中，当小编不经意间看向视频左下方的专辑点击量时，居然已经突破4000万，内心突然感到欣慰……原来大家都在等着《雄兵连》更新呢~





截止目前，《雄兵连》一共播出23集，获得8亿的播放量，而最新出的《雄兵连之乾坤篇》首集仅限VIP可观看也没有阻挡粉丝的热情，10分钟就已超百万付费点击！在各大平台网站中引起热议！换上新黑甲的男主角——葛小伦，成熟稳重的脸庞、挺拔的身材和帅气的装备黑甲，无一不在国创动画中独树一帜！





在《雄兵连》的系列中，小编还惊讶地发现，每一位角色的塑造也是各千秋，有着不同的故事背、能力和想法。即便是反派也不能让人完全地反驳他的观点…没有绝对的好和坏，也许在这部剧中最大的魅力吧~

想要继续探寻神秘虚空世界的发展吗？想要与是雄兵连们一起在各星际文明间纵横吗？？欲知后事如何，唯有追剧方可知~每周四中午12点过来腾讯视频吧！《雄兵连之乾坤篇》约定你。