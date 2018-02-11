寻找在野好声音—— 中国国际动漫节声优大赛野声季个人赛、团队赛正式启动！

作为二次元版“中国好声音”，2018中国国际动漫节声优大赛已正式启动，选手可以通过中国国际动漫节官网或猫耳FM了解赛程赛制以及参与大赛报名。

【猫耳FM — 野声季个人赛通道】

作为中国国际动漫节的重头项目，声优大赛不仅是中国动漫配音领域最具影响力的专业赛事，更是受到国内外动漫、配音领域的高度关注。本届声优大赛由团队赛和野声季个人赛两部分构成，声优大赛团队赛将继续由浙江传媒学院承办，而野声季个人赛今年将由瞬心文化携手猫耳FM联合承办。

“新伙伴”加入，多重玩法等你来赛！

瞬心文化专注搜寻在野好声音，浙江传媒学院专业缔造好声音，猫耳FM二次元好声音垂直呈现平台，三方将在本次大赛中通力协作优势互补，通过挖掘培养二次元“新好声音“，努力打通新人从业者与市场需求的通路，从而将全方位推进声优艺人化、偶像化进程。

也正是因此目标，本届声优大赛野声季个人赛在比赛形式和赛程赛制上都做了特别的规划。除了常规的海选、复赛、半决赛等环节设置外，还为真正有实力的选手增加了直接晋级、翻盘、复活等机会，让整个赛程更加精彩纷呈。

【往届中国国际动漫节声优大赛比赛现场】

2月1日野声季个人赛正式开通报名通道，在一开始的报名海选期就为参赛选手和观赛粉丝留了一个巨大的悬念，数千位报名参赛选手中，将有10位直接晋级半决赛，而这10位幸运儿将以何种方式产生？他们又会是谁？而突围赛、淘汰赛则给了更多选手一个展示和表现自我的机会，一对一PK，二对一角逐、多人组绝杀…..每个阶段都有激动人心的玩法，让参赛选手用好声音、好作品、好人气一路通关，最后在全国总决赛选出真正的“最强好声音”。

才艺确认能加分，或将登上野声季动漫演唱会的舞台！

2018声优大赛野声季个人赛采用了网络投票的形式进行，不同阶段投票规则各异，选手可以登陆猫耳FM点击报名通道，上传作品直接参与报名和了解更多大赛详情。本届大赛除了考核选手的声音和专业功力之外，如果你有舞台唱、演等经验，将会获得更多意外机会，比如“IP双选”环节你更有可能被动漫公司选出为其头部IP重要角色进行配音。

另外，在4月底瞬心文化主办的“野声季动漫演唱会”上，你还可能会和中日著名声优艺人同台演出。

【“野声季动漫演唱会”将邀请众多知名中日声优艺人】

本次演唱会将在春节后正式开票，中日演出嘉宾阵容将于近期陆续公布，所以，各位参赛选手，千万不要保留你的洪荒之力，尽可能展现你最优的一面，让评委、动漫企业以及你的粉丝看到你真正的实力。

线下互动更频繁，与国内一线声优大咖面对面交流！

大赛期间，瞬心文化为了给选手提供更多学习、进步、拓展的机会，特别增设了大量的互动抽奖环节。而这奖品就是为你提供与国内一线声优大咖面对面交流互动的机会，他们是：

【国内一线声优大咖】

瞬心文化将在官微、官博上进行同步抽奖，每周末（2月9日周五，2月23日周五、2月28日周三）抽出10位幸运选手，获奖名单将在瞬心文化官微官博同步公布。

目前，声优大赛的团队赛和个人赛报名正在火热进行中，更多关于声优大赛的信息请关注瞬心文化官方微信和微博，大量剧透和信息正在赶来！