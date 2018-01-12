蜜枝科技斥资3000万，打造AI时代“新贵

日前，中国娱乐产业年会（CEIS）于北京落幕。在大会上我们看到诸多国内顶尖的文娱产业人士出现。本次大会全面对于2017年娱乐产业进行梳理和总结，并且为2018年的泛娱乐产业提出架构思想。

其中，北京蜜枝科技有限公司主打的虚拟偶像And2girls女团主持人成为备受瞩目的焦点。智能化应用，为整个产业起到了画龙点睛的作用。而And2girls女团成员留歌和夏行美成为世界首次担任大型会议主持人的虚拟偶像。

在大会上，六间房创始人刘岩发表主题为“窒息2017”的演讲。他表示，2018年IP产业将会蓬勃发展。因此互联网创业不能离开IP，同时还会打破内容与二元的竞争格局。在这样的背景下，And2girls女团安菟出现在业内。在大会上，刘岩还表示自己打造安菟的技术和初衷。

以IP为切入口 突破行业壁垒

对于刘岩来说，多年的工作经验让他看到流量制胜的互联网新玩法。如今IP的介入也让互联网形成了IP、内容、渠道三元竞争的格局。可以说2018年将会是IP全面爆发的局面。所以刘岩强调，And2girls安菟真正的出发点是IP。And2girls安菟经过刘岩团队2年耗资3000万的情况下出现，可以说在技术上远远领先洛天依和初音未来。目前这一技术已经拥有了一个商标和7项专利，很显然And2girls安菟瞄准了PGC的大方向。

对于And2girls安菟，本着专业、内容、特点的方向去突出。因此蜜枝科技并不急于变现，而是拓展高品质用户群体并完善线下场景。对于他们来说，完善高品质，就成为立足市场的基点。无论音乐还是动画，通过品质和数量的结合促使产业走上一个新的高点。

完善技术 引领虚拟偶像产业高点

在本次大会中，刘岩带着And2girls安菟中的留歌和夏行美出现。并且成员以主持人的身份出现在舞台，为业界展示出相关技术取得的成就和突破。在2017年7月的CCG全息演唱会和10月的CICF和上海粉丝答谢会，And2girls安菟都展示出强大的技术后盾。很多粉丝表示，感觉它们就像活人一样。另一方面，蜜枝科技还打造了名为“一点心动”(Touchlive)和“星空契约”(Virtualsig)的虚拟偶像实时互动功能。

刘岩表示， And2girls安菟相较于初音未来和洛天依来讲，通过虚拟现实技术把三次元的动作、声音、情感都映射到台前。从本质上来说，相比较其它歌姬，安菟更富有情感，也更富有温度。以PGC模式为核心的And2girls安菟通过高品质原创内容也更容易得到用户的青睐和认可。目前来看，这种模式对于当前的中国市场来说更具有亲和力以及接受力。





在当前的互联网时代，信息错综复杂并呈现爆炸式发展。正面积极的内容可以为青少年的成长带来深远作用，并且如今也是行业主要的探索方向。刘岩表示，And2girls安菟的每一位成员都拥有自己的人设。从各方面来看，其成员都有各自的特点。

另一方面，泛娱乐市场目前正处于消费重心偏移的阶段。主要表现就是95后和00后的消费能力开始逐渐占有一席之地。同时个性化明显，让市场走上全新的道路。对于刘岩来说，2018年市场的全面爆发将会促使And2girls安菟带来行业内的变革和颠覆。因此，未来的三元局面将会让行业走上新方向。