蜗牛读书强力推荐，手游《边境之旅》幕后视频曝光

由网易代理的年度精选游戏《边境之旅》将于1月12日登陆App Store，1月19日迎来全平台公测。独创徒步玩法，未知唯美世界，奇妙旅途等你开启。前往官网预约游戏，获取游戏最新动态。

今天，网易蜗牛读书推荐了《边境之旅》主题书单，开启心灵的探索之旅。同时游戏公布了英国开发团队的奇趣中国行视频，让我们一睹为快。

【山川湖海 有书相伴】

去大自然旅行宛若生活的一剂良药。一路探索世界、体验风景，其实就是发现美好并发现惊喜的过程。而有许多书籍能让我们的心灵乘着文字的帆船起航，去冒险和流浪。

荣获App Store年度精选产品的网易蜗牛读书特地为《边境之旅》准备了#旅行#主题书单，尽管我们身处高楼大厦，愿依然心怀山川湖海。

同时，蜗牛读书还为《边境之旅》玩家准备了丰厚的礼物。关注“边境之旅”微信公众号，通过积分商城、幸运转盘、推文活动等途径便可以兑换蜗牛阅读时长。在繁忙机械的生活中，给自己备足精神食粮吧。

【英国开发团队 奇趣中国行】

《边境之旅》的核心是旅行，在旅行中了解世界，遇见更多的人，给浮躁的心找到安定所在。在游戏背后，来自英国的开发团队也将“旅行”这一宗旨贯彻到底。

视频链接：

优酷：http://v.youku.com/v_show/id_XMzMwNDI5MDE2NA==.html

腾讯：https://v.qq.com/x/page/s0531ftugdd.html

网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1bri22TL 密码：uroo

在520网易游戏年度盛典期间，几位游戏制作人造访广州，充满好奇和兴奋地探索了许多个中国味十足的去处。丰盛的早茶，雕梁画栋的古建筑，摩登时尚的小蛮腰……换个角度走近游戏，了解游戏背后的那些事，使《边境之旅》的形象更加立体真实。

【唯美世界 缤纷旅途】

唯美，想必是《边境之旅》给人的第一印象。追逐峡谷上的落日余晖，脚踩雪山的皑皑白雪，穿过仿佛能闻到花香的薰衣草田……如画风景总是让人沉醉，有能让你将烦恼压力抛到脑后的魔力。

游戏告别常见写实风，采用艺术风格强烈的低多边形(low-poly)。通过对色块的大胆运用，将粗犷与精致完美结合，打造出一个令人心驰神往的世界。数十种地形风貌一路不重复，植被和天气结合场景变换更迭。

关注《边境之旅》微信公众号，听更多关于旅行的故事。

关于《边境之旅》

《边境之旅》是一款徒步生存经营手游，由英国22cans开发，网易游戏发行。玩家将踏上一场奇妙而温暖的治愈旅途。纸片画风小众清新，细腻原声直击心扉。探索浩瀚无边新大陆，领略绵延风景。通过收集和制作，充实主人公的行囊，搭建独一无二的家园。砍树伐木，猎捕野兔，贴近真实旅行的新颖玩法一路常伴。露营地中的自由贸易，欣欣向荣的小镇，给你前所未有的社交体验。