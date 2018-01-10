Hi, 请登录

蜗牛读书强力推荐，手游《边境之旅》幕后视频曝光

业内 狼小狼 2018年01月10日 11:51
标签：         

 网易代理的年度精选游戏《边境之旅》将于112日登陆App Store119日迎来全平台公测。独创徒步玩法，未知唯美世界，奇妙旅途等你开启。前往官网预约游戏，获取游戏最新动态。

蜗牛读书强力推荐，手游《边境之旅》幕后视频曝光 业内 第1张

今天，网易蜗牛读书推荐了《边境之旅》主题书单，开启心灵的探索之旅。同时游戏公布了英国开发团队的奇趣中国视频，让我们一睹为快。

【山川湖海 有书相伴】

去大自然旅行宛若生活的一剂良药。一路探索世界、体验风景，其实就是发现美好并发现惊喜的过程。而有许多书籍能让我们的心灵乘着文字的帆船起航，去冒险和流浪。

蜗牛读书强力推荐，手游《边境之旅》幕后视频曝光 业内 第2张

荣获App Store年度精选产品的网易蜗牛读书特地为《边境之旅》准备了#旅行#主题书单，尽管我们身处高楼大厦，愿依然心怀山川湖海。

同时，蜗牛读书还为《边境之旅》玩家准备了丰厚的礼物。关注“边境之旅”微信公众号，通过积分商城、幸运转盘、推文活动等途径便可以兑换蜗牛阅读时长。在繁忙机械的生活中，给自己备足精神食粮吧。

蜗牛读书强力推荐，手游《边境之旅》幕后视频曝光 业内 第3张

【英国开发团队 奇趣中国行

《边境之旅》的核心是旅行，在旅行中了解世界，遇见更多的人，给浮躁的心找到安定所在。在游戏背后，来自英国的开发团队也将“旅行”这一宗旨贯彻到底。

视频链接：

优酷http://v.youku.com/v_show/id_XMzMwNDI5MDE2NA==.html

腾讯https://v.qq.com/x/page/s0531ftugdd.html 

网盘链接：https://pan.baidu.com/s/1bri22TL  密码：uroo

520网易游戏年度盛典期间，几位游戏制作人造访广州，充满好奇和兴奋地探索了许多个中国味十足的去处。丰盛的早茶，雕梁画栋的古建筑，摩登时尚的小蛮腰……换个角度走近游戏，了解游戏背后的那些事，使《边境之旅》的形象更加立体真实。

蜗牛读书强力推荐，手游《边境之旅》幕后视频曝光 业内 第4张

【唯美世界 缤纷旅途】

唯美，想必是《边境之旅》给人的第一印象。追逐峡谷上的落日余晖，脚踩雪山的皑皑白雪，穿过仿佛能闻到花香的薰衣草田……如画风景总是让人沉醉，有能让你将烦恼压力抛到脑后的魔力。

蜗牛读书强力推荐，手游《边境之旅》幕后视频曝光 业内 第5张

游戏告别常见写实风，采用艺术风格强烈的低多边形(low-poly)。通过对色块的大胆运用，将粗犷与精致完美结合，打造出一个令人心驰神往的世界。数十种地形风貌一路不重复，植被和天气结合场景变换更迭。

关注《边境之旅》微信公众号，听更多关于旅行的故事。

关于《边境之旅》

《边境之旅》是一款徒步生存经营手游，由英国22cans开发，网易游戏发行。玩家将踏上一场奇妙而温暖的治愈旅途。纸片画风小众清新，细腻原声直击心扉。探索浩瀚无边新大陆，领略绵延风景。通过收集和制作，充实主人公的行囊，搭建独一无二的家园。砍树伐木，猎捕野兔，贴近真实旅行的新颖玩法一路常伴。露营地中的自由贸易，欣欣向荣的小镇，给你前所未有的社交体验。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论