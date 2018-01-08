热血不休，《雄兵连》开辟2017年度科幻国漫新潮

2017是国产动漫佳作迭起的年度，随着国产动漫市场的高速增长，番剧内容和质量逐渐脱离“低龄化”向”全龄化“发展。纷繁的国产动漫中，不乏带有传统文化色彩的中国原创题材动漫和各类新型题材动漫，其中符合青少年动漫文化的原创动漫和漫改动漫比比皆是，当中原创动漫作品不可预测的剧情魅力，更让人深陷其中。

提到原创动漫，就不得不说说由超神影业，星辉娱乐、企鹅影视共同出品的国漫 ——《雄兵连》。纵观2017年度，作为中国首部长篇科幻军事题材的3D热血动漫，《雄兵连》除了在泛娱乐发展领域上屡创佳绩，也在各大动漫领域的领奖台活跃着，17年间列入2017年度“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。



获得“新光奖”最佳新锐动漫提名奖，“动感金羊”优秀新媒体动画短片，第五届中国国际动漫创意产业交易会最佳动画系列片银奖，百度贴吧2017国漫崛起人气榜的动画榜第四名，腾讯视频VIP动漫付费榜第三名等荣誉。











除此之外，《雄兵连》其主创团队广州超神影业有限公司更是在2017年12月21日荣获三文娱二次元峰会“年度最具有投资价值动画创业公司“；而由超神影业授权星辉趣游制作的《超神学院》同名ARPG手游，凭借其广受好评的剧情体验、爽快炫酷的战斗场面以及崭新的玩法，也成功斩获2017年黑石奖的最佳动作游戏奖。



而《超神学院》同名手游在2017年10月全平台正式上线后不仅收获无数玩家的好评，而且在预约前期，手游官网公测预约人数就已突破100万，更多次登上TAPTAP预约榜国漫类第一。上线两月流水突破5000万， IOS与安卓平台次留率均高于35%的傲人成绩。超神影业将继续与星辉趣游实现影游产业链融合，持续发酵IP效应。

作为“超神影业”2017年力荐的3D动画，《雄兵连》在公司前期《超神学院》系列动画的基础上制作，其场景设计和人物形象愈加趋向现实化，再加上史诗级的电影画质，给人亿视觉上的盛宴。动画的配音更是由V7、陆庚宜、邵亦琛、宝木中阳等专业配音演员参与制作，整体讲诉了在神河宇宙中各星系文明与神秘的虚空世界之间的发生的科幻战争故事。

《雄兵连》尚未上线前，其宣传片10小时破百万播放量。6月1日正式放送后，首日播放量直破6500万，上线一个月点击量已突破2亿，随着日前第二阶段“雄芯篇”的完结，点击量更是高达7亿，剧集积累大量的忠实粉丝。动画更新周期内多次拿下腾讯视频动漫热搜榜第一名；话题#雄兵连##超神学院#阅读量高达4亿。

在动画中，不但出现导演对霍金理论的致敬，微型虫洞运载技术和暗能量物质解密技术的完美诠释，角色动作上还加上国际先进动捕技术“VICON”光学运动捕捉系统，动画整体的制作技术已经达到了国内领先水平。而剧中尤为重要的“天河战役”更是取景广东省广州市天河区，进行全方位的抗战抵御外星入侵，凸显城市之美的同时，也显示出现代科技与岭南城市文明的完美交融，为观众粉丝展现一个真正的史诗级动漫巨作。



据了解，截止《雄兵连》第二阶段“雄芯篇”完结为止，仅以内容付费的模式，收益已超千万，付费用户已超百万。并且根据数据预测，《雄兵连》第一部33集播放完成后，付费总收入预期能过数千万，相比同期连载动画收益数据来看，或将成为2017年度原创动画付费收益最高，最具有付费观看价值的IP之一。

随着动漫市场的逐渐壮大，泛娱乐跨界融合的潮流兴起，《雄兵连》在引领国漫播放神话的同时，已然开启跨界合作的新模式.。就在9月份，《雄兵连》与ofo小黄车进行首次跨界合作，推出了“雄芯畅骑卡”；于“双11”携手戴尔，以“超神出击，创作神机”的理念点燃京东双十一跨界合作第一战，并与摩拜，同程旅游、饿了么等进行了深度跨界合作，目前更多品牌合作还在洽谈中，未来，将继续探寻IP变现新模式，持续发展泛娱乐化领域产业。



一直以来，《雄兵连》创作团队始终保持作品原创性内容，电影级画质观影感受，看重品质和情怀。目前，国内以现代科幻、军事、超级英雄为题材的动画作品寥寥无几，相信今后《雄兵连》能在其题材领域中大放异彩，成为国内科幻动漫的领头IP。