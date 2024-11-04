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《魔法:集结》与《最终幻想》合作卡牌游戏2025年发售

资讯 来源_动漫之家 2024年11月04日 21:12
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《魔法:集结》与《最终幻想》合作卡牌游戏2025年发售 资讯 第1张

        Wizards of the Coast宣布，其策略交易卡牌游戏《魔法:集结》(MTG)将与《最终幻想》系列合作，推出《Magic: The Gathering—FINAL FANTASY》，预定于2025年6月13日发售。这一合作项目将涵盖《最终幻想》系列的所有编号作品，并计划在MTG Arena提供数字玩法，融合了MTG艺术家和《最终幻想》系列艺术家的创作。

《魔法:集结》与《最终幻想》合作卡牌游戏2025年发售 资讯 第2张

《魔法:集结》与《最终幻想》合作卡牌游戏2025年发售 资讯 第3张

        《Magic: The Gathering—FINAL FANTASY》将包含《最终幻想X》的尤娜与提达斯、《最终幻想XIII》的雷霆、《最终幻想XIV》的艾梅特塞尔克等六个新艺术作品，这些艺术作品以其精美的卡片艺术而备受期待。游戏将汇集《最终幻想》系列的标志性角色和怪物，如克劳德、蒂法、陆行鸟和贝希摩斯等。

《魔法:集结》与《最终幻想》合作卡牌游戏2025年发售 资讯 第4张

        产品架构师Zakir Go登表示，这款游戏尊重了《最终幻想》系列的象征性角色、传奇故事和难忘瞬间，为粉丝提供了一个全新的体验方式。此外，2025年还将发售其他《魔法:集结》产品，包括《Foundations》套装和《Innistrad Remastered》等。

《魔法:集结》与《最终幻想》合作卡牌游戏2025年发售 资讯 第5张

        《魔法:集结》自1993年首次发售以来，已成为全球超过5000万玩家和粉丝的策略交易卡牌游戏。MTG Arena作为其数字版本，提供了一个免费的基本玩法，支持PC和移动设备，为玩家提供了一个与全球玩家即时对战的平台，成为eSports领域的重要组成部分。随着《Magic: The Gathering—FINAL FANTASY》的加入，这一经典游戏系列将进一步扩展其宇宙，为玩家带来更加丰富的游戏体验。

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