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「星之卡比」主题咖啡厅“Kirby Café OSAKA”在大阪心斋桥开业

漫展 来源_动漫之家 2024年12月02日 13:30
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「星之卡比」主题咖啡厅“Kirby Café OSAKA”在大阪心斋桥开业 漫展 第1张

       任天堂旗下人气角色“星之卡比”的主题咖啡厅“Kirby Café OSAKA”已于11月21日在大阪大丸心斋桥店本馆9楼正式开业。这是继东京和福冈之后的第三家常设店铺。店内装饰以卡比为主题，提供多种以卡比为主题的创意料理和饮品，包括大阪限定菜单和先行提供的特色菜品。顾客可以在享受美食的同时，欣赏到以卡比为主题的各种装饰和摄影区。此外，毗邻的“Kirby Café THE STORE OSAKA”也同时开业，提供一系列卡比主题的原创商品，包括餐具、毛绒玩具和服饰等。咖啡厅实行预约制，顾客可通过官方网站进行预约。

「星之卡比」主题咖啡厅“Kirby Café OSAKA”在大阪心斋桥开业 漫展 第2张 「星之卡比」主题咖啡厅“Kirby Café OSAKA”在大阪心斋桥开业 漫展 第3张 「星之卡比」主题咖啡厅“Kirby Café OSAKA”在大阪心斋桥开业 漫展 第4张

「星之卡比」主题咖啡厅“Kirby Café OSAKA”在大阪心斋桥开业 漫展 第5张


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