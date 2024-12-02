任天堂旗下人气角色“星之卡比”的主题咖啡厅“Kirby Café OSAKA”已于11月21日在大阪大丸心斋桥店本馆9楼正式开业。这是继东京和福冈之后的第三家常设店铺。店内装饰以卡比为主题，提供多种以卡比为主题的创意料理和饮品，包括大阪限定菜单和先行提供的特色菜品。顾客可以在享受美食的同时，欣赏到以卡比为主题的各种装饰和摄影区。此外，毗邻的“Kirby Café THE STORE OSAKA”也同时开业，提供一系列卡比主题的原创商品，包括餐具、毛绒玩具和服饰等。咖啡厅实行预约制，顾客可通过官方网站进行预约。
「星之卡比」主题咖啡厅“Kirby Café OSAKA”在大阪心斋桥开业
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本次展会得到了304文化、黑天工作室、新胧月动漫社的大力支持。同时，五大古风动漫品牌也派出了五家品牌的“掌门人”：剑网3制作人郭炜炜、仙剑之父姚壮宪、古剑奇谭OL制作人李想、秦时明月总导演沈乐平、画江湖之不良人总编剧及导演关心坐镇现场，和众多武林豪杰一起为古风动漫这个“江湖”刮起一阵狂风！
9日上午，五家品牌的“掌门人”出席了由大会举办的“中国风ACG之路”产业研讨会。会上各家“掌门”各抒己见，畅谈了对中国风ACG产业的看法，并对各自品牌今后的规划和发展做出了介绍。最后，研讨会在剑瓷世界艺术馆馆长张于龙的“宝剑赠英雄”仪式下达到最高潮！
本次展会除了吸引了广大动漫爱好者外，还吸引了众多COSPLAY爱好者，作为本届展会的重要组成部分以五大品牌为主题的COSPLAY大赛吸引众多参赛者，在舞台上他们用尽全力诠释自己喜爱的角色和品牌！
9日晚COSPLAY大赛迎来最高潮，五大主题的单项冠军于现场争夺最后的桂冠“武林盟主”！最后，剑网3的冠军摘得了此项殊荣。剑网3制作人郭炜炜、玄机科技市场总监黄佳磊、动漫东东创始人姚望、ACG联盟创始人曾小建为冠军团队颁奖。
之后，晚场音乐会宣布开始。“ACG武林大会”连续请来了玄觞、流月、佑可猫、少司命……等一系列古风歌手及互联网知名CV，更有男神阿杰（配音演员阿杰）、女神董贞（知名古风歌手）等人助场，将现场气氛抬至最高，虽然已是深夜，场馆外还下着雨，但现场的热浪依然是一浪高过一浪！
本次展会除了我们熟知的五大古风品牌外，江苏糖心文化传媒有限公司也于展会上首发了玄幻仙侠同名动画系列片《太乙仙魔录》的动画PV！！据悉本作正在筹备年底开播。同时，品牌方糖心文化近日于北京、杭州、上海、南通、广州等地将巡回举办见面会，男神杀漠驻场支持并且将首次发声演唱主题曲《太乙•御心决》。官方媒体发布会将于10月3日广州CICF正式召开。
首届ACG武林大会回顾，侠之大者，浩气长存！