第二届灵狮IP伴客奖征集活动如火如荼进行中





凝聚中国动漫领域设计力量，大力扶持中国原创版权IP；助推中国本土品牌制造业产业升级，发掘极具代表性和商业价值的IP周边；搭建高孵化价值资源对接平台，促成IP授权等商业化合作；表彰动漫行业上下游杰出企业代表，整合打通IP全产业链……致力于打造中国动漫界超级IP年度盛典的第二届灵狮IP伴客奖征集活动正如火如荼进行，给你实实在在的的权益，赶紧来参加吧~

















“2019首届IP伴客奖颁奖典礼”精彩瞬间

项目背景

01 IP伴客

IP伴客是国家广播电视和网络视听产业发展项目库入库项目，是一个储存、管理、运营IP，让IP提升价值、转化变现的平台。旨在以市场化运作的方式，吸收全球各类IP进入储备库，为文化艺术、原创设计、动漫游戏、时尚生活、影视娱乐等超级IP和原创IP提供线上与线下、展示与交易、产品与内容、品牌与营销、投资与转化、维权与合作等一站式IP管家赋能服务，打造超级IP孵化器，为IP方和商家之间、版权方和制造业之间架起一座桥梁，推动IP转化与变现，助力品牌提升，推动产业升级。

02 IP伴客奖

在以“IP伴客”为基础的IP全产业链变现项目推动下，“IP伴客奖”应运而生。“IP伴客奖”是融合动漫ACG产业、影视传媒产业打造的首个国内外实现多产业融合跨界的文化创意类奖项；是突破传统大赛而构建的全新线上作品资源整合、创意转化、线下市场对接的创新型扶持计划。

奖项将配套超级IP年度盛典，邀请资深业界人士共同拓展奖项成果，共同探讨产业前沿趋势，深度挖掘潜力IP入驻“IP伴客”，通过“一奖一会”的高孵化价值资源对接平台，促成IP授权业务对接与商业化合作。

组织架构

指导单位：中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会

主办单位：深圳市灵狮文化产业集团有限公司

承办单位：深圳灵狮伴客管理有限公司 深圳市设区网络科技有限公司

协办单位：深圳市创意文化交流协会

合作单位





奖项设置

2020年度十佳原创动漫形象

2020年度十佳地域吉祥物IP

2020年度十佳动漫衍生品带货王

2020年度十佳动漫品牌服务商

2020年度十佳动漫品牌授权团队

2020年度十佳动漫品牌被授权商

2020年度特别贡献奖

活动流程

01征集时间

8月1日-10月10日

02网络票选时间

10月11日-10月15日

03评审时间

10月15日-10月20日

04公示时间

10月20日-10月26日

（于线上漫博会公示）

05 签约仪式

与第十二届漫博会展期同步

（IP方入驻IP伴客签约仪式）

06伴客大会

与第十二届漫博会展期同步

（伴客重点IP路演+产业对接）

07颁奖盛典

与第十二届漫博会展期同步

（颁奖+酒会）









图｜“2019文旅IP商业大会”精彩瞬间













图｜“2019超级IP年度盛典酒会”精彩瞬间

参评资格及材料

01十佳原创动漫形象

参评参赛对象：企业或个人

参评材料：

①每件参赛作品提供10幅以内IP形象图（展示图、表情包、海报等），每幅图片须为JPEG格式，300dpi及不大于21cm×29cm。

②文字详述作品，包括作品简介、用户喜爱度数据、授权案例获奖情况和知识产权声明

02十佳地域吉祥物IP

参评参赛对象：企业或个人

参评材料：

①每件参赛作品提供10幅以内IP形象图（展示图、表情包、海报等），每幅图片须为JPEG格式，300dpi及不大于21cm×29cm。

②文字详述作品，包括作品简介、用户喜爱度数据、授权案例、获奖情况和知识产权声明

03十佳动漫衍生品带货王

参评参赛对象：企业或个人

参评材料：

①提交带货产品图 ②提交带货数据证明

04十佳动漫品牌服务商

参评参赛对象：仅限企业

参评材料：

①提交IP授权案例

②提交授权模式和配套的商业运作模式说明

05十佳动漫品牌授权团队

参评参赛对象：仅限企业

参评材料：

①提交IP授权案例

②提交授权模式和配套的商业运作模式说明

06十佳动漫品牌被授权商

参评参赛对象：仅限企业

参评材料：

①提供10幅以内衍生品图片，每幅图片须为JPEG格式，300dpi及不大于21cm×29cm。

②IP产业融合后对品牌溢价能力的提升数据证明

报送方式及同意事项

01资料上传

请复制链接后，用PC电脑端浏览器打开，按照系统提示上传参评资料：

http://www.actifchina.net/pages/ipbank/media.html#index_tab_3

02同意授权

组委会有权使用本次“IP伴客奖”参评作品进行宣传、推广、市场营销等活动，报名参赛者视为默认同意授权。

参赛权益

01 365天云上展览

给予参赛企业在漫博会云平台和IP伴客小程序两个平台365天免费展示宣传和线上对接的机会；更将有机会获漫博会云平台推介，入驻中国联合展台，进而获得在世界各地大展露出机会。

02 一月一期产业对接

给予参赛企业在漫博会产业对接行活动中的路演、对接机会，漫博会组团参观和参展行业其他展会的机会。

03 快手千万级流量扶持

获奖企业有机会获快手平台“大家都在看”banner位、搜索banner位直播账号置顶、A站移动端首页轮播banner、直播同城置顶位、直播广场 banner位等流量入口的流量扶持。

04 进入“伴客优选”产品库

获奖企业有机会在漫博会资源整合下的大型采购平台、线上商城、直播销售平台、自建新零售渠道进行推介、销售，扩销路、去库存。

联系方式

第二届灵狮“IP伴客奖”评委会秘书长：马老师

手机：13728787215 （微信同号）

Q Q：118034418

邮箱：lsipbank@163.com

