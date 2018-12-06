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动画《微笑的代价》30秒番宣SPOT播出，首映日期确定

资讯 musquall 2018年12月06日 14:06

      周三，动画制作公司“龙之子制作公司”55周年庆纪念作品《エガオノダイカ（暂译：微笑的代价）》在其官方网站开始播出动画的30秒番宣SPOT，官方网站也确定动画将从1月4日起在WOWOW、东京MX和读卖电视台正式播出。

30秒番宣SPOT

动画具体播出信息如下：

WOWOW：2019年1月4日起每周五21:30～ ※第1话免费播出
东京MX：2019年1月7日起每周一22:30～
读卖电视台：2019年1月7日起每周一25:59～

动画之前的宣传广告

动画主要制作人员如下：

原作・动画制作：龙之子
原案：汤浅光、のぶし
角色原案：のぶし
监督：鈴木利正
系列构成：猪爪慎一
角色设计：中村直人
音响监督：たなかかずや
音乐：伊藤翼

      动画片头曲《エガオノカナタ》由Chiho feat. majiko演唱，片尾曲《この世界に花束を》由キミノオルフェ演唱。

动画主要声优如下：

ユウキ・ソレイユ cv 花守由美里
ステラ・シャイニング cv 早见纱织
ヨシュア・イングラム cv 松岡禎丞
レイラ・エトワール cv 佐藤利奈
ハロルド・ミラー cv 神奈延年
イザナ・ラングフォード cv 置鮎龍太郎
ユニ・ヴァンキッシュ cv 小市眞琴
ルネ・ヴァンキッシュ cv 榎木淳弥
ゲイル・オーウェンズ cv 松山鷹志
リリィ・エアハート cv 長久友紀
ヒューイ・マルサス cv 増田俊樹
ピアース・ソーン cv 石谷春貴
ブレイク・ボイヤー cv 白石稔

动画《微笑的代价》30秒番宣SPOT播出，首映日期确定

      动画全长12话，每一话时长月30分钟。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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