剧场版动画《幼女战记》主题曲将继续由MYTH & ROID演唱

周三，剧场版动画《幼女战记》在其官方网站宣布，组合MYTH & ROID将再一次为动画演唱主题曲。组合曾为TV版动画《幼女战记》演唱过片头曲《JINGO JUNGLE》。



MYTH & ROID



第一部特报视频：



第二部特报视频：



剧场版的故事紧接着TV版展开。谭雅和她的部队在打败共和国后回到家乡准备休整。但当他们抵达后，却收到了新的动员令，让他们去联邦边境待命。与此同时，在联邦内部，由联合王国主导的多国籍义勇军也来到了边境。敌人的敌人就是朋友。一位由命运引导的少女玛丽·苏，决定为父报仇，对帝国实施正义的制裁。



动画全名为《剧场版 幼女战记 恶魔谭雅的传说（日语：劇場版 幼女戦記 Saga of Tanya）》，改编自由Carlo Zen创作的小说《幼女战记（日语：幼女戦記）》。小说最初是作者在小说投稿网站“Arcadia”上投稿的小说，后来经过修订后书籍化，于2013年10月开始由Enterbrain刊行，书籍化后，篠月しのぶ负责插画。 TV版动画第一季于2017年1月至3月播出。



小说的主角是一位名叫谭雅·提古雷查夫的幼女。谭雅有着金黄色的头发、碧蓝的眼睛、吹弹可破的白皙皮肤。她处于战争的最前线，飞翔在空中，毫不留情地击落着敌人。她有着幼女特有的口齿不清，却依然号令着军队。谭雅原是是一名日本精英上班族，但由于失控的神，她转生为一名幼女。把效率与出人头地看得比什么都还重要的幼女谭雅，逐渐成为帝国军魔导师当中最危险的存在。



动画主要制作人员如下：



原作：Carlo Zen

角色原案：篠月しのぶ

监督：上村泰

角色设计、总作画监督：细越裕治

系列构成、剧本：猪原健太

副监督：春藤佳奈

次要角色设计：谷口宏美、牧孝雄、高田晴仁

服饰设计：谷口宏美

魔导具设计：江畑谅真

道具设计：森山洋

枪械设计：秋篠Denforward日和、大津直

主动画师：石桥翔祐、栗田新一、堀内博之

效果监督：桥本敬史

军事考证：大藤玲一郎

美术监督：平柳悟

色彩设计：中村千穗

摄影监督：顿所信二

3DCGI监督：高桥将人

编辑：神宫司由美

音响监督：岩浪美和

音乐：片山修志

动画制作：NUT

制作：幼女战记制作委员会



动画的主要声优如下：



谭雅·提古雷查夫 cv 悠木碧

维夏 cv 早见沙织

雷鲁根 cv 三木真一郎

卢提鲁德夫 cv 玄田哲章

杰图亚 cv 大冢芳忠





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