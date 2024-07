卡琳娜确认出席，第十一届深圳国际电玩节，7月18日-21日举办！

第十一届深圳国际电玩节,将于7月18日-21日(星期四—星期日,共4天),在深圳国际会展中心(宝安)14号馆、15号馆、16号馆举办,展会规模达6万平方米,共有几百个展商和IP倾情参与、100+位嘉宾见面会和签售活动燃情举办、三个赛事舞台精彩内容不断;此外还划出了超大的化妆区和摄影区,更是让现场观众流连忘返。

据介绍:超人气Coser、网络红人——卡琳娜(Karina Melynychuk,网名:卡琳娜和揉西),女,乌克兰模特,凭借女扮男装的cos图片曾多次登上热搜,帅气迷倒万千众人,也被誉为“Coser界的女王”!

卡琳娜见面会地点:15号馆主舞台,见面会时间:7月18日12:00--12:30;

卡琳娜签名会地点:14号馆签售区,签名会时间:7月18日13:00--签名结束。

值得注意的是:签售互动票共88张,采取强实名制,请不要在哔哩哔哩之外的地方购票哟。

7月18日漫展首日,卡琳娜还将加盟诡秘世界,作为特邀嘉宾和大家一起进入诡秘之主的世界里;猜猜看,本次卡琳娜会演绎诡秘之主中的哪个角色呢?

7月20日漫展第三天,卡琳娜和冒险岛梦幻联动,将来到16号馆的冒险岛展台(A09-A12),出席冒险岛20周年盛典!【卡琳娜冒险岛专场】签售互动票+冒险岛纪念票现已开售。

佐藤利奈,代表作有《魔法禁书目录》/《某科学的超电磁炮》御坂美琴、《魔法老师》涅吉·史普林菲尔德、《南家三姐妹》南春香、《海猫鸣泣之时》右代宫缘寿、《海王星系列》贝露等。

伊藤香奈子,代表作有《命运石之门的选择》OP《Hacking to the Gate》、《フアティマ》、《スカイクラッド観測者》、《机神飞翔Demonbane》OP《rise on green wings》、《机神飞翔Demonbane》ED《angel's ladder》等。

小清水亚美,代表作有《狼与香辛料》赫萝、《名侦探柯南》上原由衣、《守护猫娘绯鞠》野井原绯鞠、《CODE GEASS反叛的鲁路修》红月卡莲、《天才麻将少女》原村和、《女神异闻录4》天城雪子、《斩服少女》缠流子、《魔王勇者》魔王、《超时空要塞Δ》美云·金努梅尔、《SOLA》佐仓纱绘,《弹丸论破》澪田唯吹等。

吉田仁美,代表作有《家庭教师》三浦春、《我家有个狐仙大人》西野木及OP《KI-ZU-RA∽遥かなるヘ》、《超自然9人组》相川实优羽、《数码宝贝大冒险tri.》太刀川美美等。

经过十余年的发展,深圳国际电玩节已逐步发展成为亚洲地区知名的动漫游戏节展之一;也是粤港澳大湾区规模最大的动漫游戏展会。