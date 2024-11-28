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声优与Sanrio角色共庆Hello Kitty 50周年演唱会

业内 来源_动漫之家 2024年11月28日 14:45
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声优与Sanrio角色共庆Hello Kitty 50周年演唱会 业内 第1张

       为纪念Hello Kitty诞生50周年，一场名为“My Bestie Dream Stage with Sanrio characters”的演唱会于11月24日在千叶幕张国际展览中心举行。12位男性声优和演员与Sanrio的卡通角色合作，共同献上了这场充满“KAWAII”的两小时演出。演唱会是“Hello Kitty 50th Anniversary Presents My Bestie Voice Collection & Dream Stage with Sanrio characters”项目的一部分，该项目的专辑已于6月发布，收录了声优们演唱的Sanrio角色歌曲和精选曲目。

声优与Sanrio角色共庆Hello Kitty 50周年演唱会 业内 第2张

声优与Sanrio角色共庆Hello Kitty 50周年演唱会 业内 第3张

声优与Sanrio角色共庆Hello Kitty 50周年演唱会 业内 第4张

声优与Sanrio角色共庆Hello Kitty 50周年演唱会 业内 第5张

声优与Sanrio角色共庆Hello Kitty 50周年演唱会 业内 第6张

       演唱会现场装饰以蛋糕、丝带、星星、彩虹和烟花等元素，营造出梦幻般的氛围。声优们与Hello Kitty、Keroppi、My Melody等角色共同表演，带来了一场视听盛宴。演唱会不仅是对Hello Kitty的庆祝，也是对Sanrio角色的一次集体致敬。活动中，声优们分享了他们的感受，表达了对参与此次演唱会的荣幸和兴奋。此外，活动中还宣布了该项目将推出新作，并在2025年迎接新的声优加入。演唱会的现场和幕后影像将提供给观众，直至12月8日可通过在线平台观看。

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